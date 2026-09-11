Il Challenge Riviera del Corallo scalda i motori per il 26 e 27 settembre

Iscrizioni aperte fino al 21 settembre per l’ottava edizione del Challenge Riviera del Corallo, pronta a riaccendere i riflettori sulla Pista Riviera del Corallo dopo lo stop forzato di luglio, causato dall’ondata di calore estremo che ha colpito la Sardegna. Valida anche quest’anno per il campionato italiano, la competizione automobilistica si ripresenta all’appello nell’ultimo fine settimana del mese.

Il programma ufficiale prenderà il via sabato 26 settembre con le verifiche tecnico-sportive previste dalle ore 14:30. Domenica 27 settembre le vetture scenderanno sul tracciato algherese di 1.270 metri a partire dalle 8:30 per affrontarsi su tre manche da tre giri ciascuna. La vittoria andrà a chi otterrà il miglior tempo sommato su due delle tre frazioni di gara, mentre la cerimonia di premiazione farà da sipario all’evento intorno alle ore 19:00.

L’organizzazione è curata dal Team Alghero Corse, presieduto da Tore Bellu, in sinergia con ACI Sport, Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Regione Sardegna e il Coni Comitato Provinciale Sassari. Un lavoro di preparazione durato mesi per accogliere piloti e appassionati sul circuito catalano. Per maggiori informazioni sulla gara e sulle modalità d’iscrizione è possibile contattare direttamente Tore Bellu al numero 338 2209442 oppure Piero Farris al 348 0387687.