Piano shock per le opere pubbliche: pronti cantieri per oltre 11 mln

“Il lavoro di programmazione produce risultati tangibili, il nuovo anno si apre con un forte slancio amministrativo nelle opere pubbliche, caratterizzato dall’approvazione di progetti, dall’avvio dei cantieri, dalla preparazione di nuovi appalti”. Così il Sindaco Raimondo Cacciotto sulla definizione delle priorità del programma delle opere pubbliche che si consolida e si concretizza con un inizio anno contenente i risultati raggiunti nel portare avanti e rilanciare opere iniziate negli anni precedenti all’attuale legislatura, nella progettazione e messa in atto di nuove iniziative, nella cura della qualità urbana. Oltre dieci le opere che dai prossimi giorni e nei prossimi mesi cominceranno ad aprire i battenti per una consistente mole di investimenti che supera gli 11 milioni di euro.

“L’aumento delle risorse finanziarie per la trasformazione della città, il lavoro sul verde, le strutture sportive, gli investimenti per la manutenzione delle strade, lo sforzo per la razionalizzazione degli uffici, è il segno di un processo di rinnovamento che sta dando i suoi frutti”, aggiunge il Sindaco. Gli atti prodotti in questi giorni a cavallo tra 2025 e 2026 trasformano in cantieri i programmi: dalla rivisitazione e implementazione degli uffici comunali, con la gara in corso per i lavori negli immobili di via Michelangelo (750 mila euro) alla gara in corso per le opere nella palazzina ex Green Hotel (750 mila euro), alla imminente indizione della gara d’appalto per il completamento del piano terra di via Columbano, in cui è in fase di attuazione la progettazione per la parte impiantistica (800 mila euro).

Al via anche la riqualificazione urbana della prima parte del maxi progetto di Sant’Agostino, con la decisione a contrarre per le opere in Largo Nunzio Costantino (450 mila euro). Si inizia poi a concretizzare il lavoro di programmazione nell’impiantistica sportiva, con l’avvio nei prossimi giorni del cantiere nel campo di calcio del Carmine (675 mila euro) e dell’impianto del baseball di Maria Pia (750 mila euro). Il nuovo anno si apre inoltre con l’avvio dell’indagine di mercato per la selezione degli operatori economici per la realizzazione del progetto di Casa Manno (2,5 milioni) l’affidamento della realizzazione di nuovi loculi nel cimitero (1,4 milioni) l’installazione di giochi e attrezzature ludiche (100 mila euro) nelle borgate di Maristella, Santa Maria La Palma, Guardia Grande. E inoltre, l’ex Cotonificio di Sant’Agostino. Tra fondi della Regione Sardegna (800 mila euro) fondi di bilancio (1.875.000 euro) e somme residue dal vecchio appalto (650 mila euro) sono disponibili 3.325.000 euro. Gli uffici del settore Opere Pubbliche sono pronti al bando per la gara d’appalto che riunirà i tre lotti previsti, con i quali si potrà intervenire sulla palazzina esistente e sull’edificio da ristrutturare, con previsione di una sala convegni, oltre che sul completamento della “manica” realizzata e sulle parti esterne.

“Anche grazie al lavoro di rigenerazione amministrativa avviato, stiamo recuperando il gap sulle manutenzioni e impresso slancio all’attività nelle opere pubbliche, sia per quelle in continuità che sulla programmazione di nuove opere con reperimento di fondi dalla Regione”, commenta l’Assessore Francesco Marinaro.