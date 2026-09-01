Parco di Porto Conte, Forza Italia: «Basta disparità, il personale non è di serie B»

«L’esclusione del personale del Parco di Porto Conte dal percorso di perequazione retributiva con i dipendenti regionali è una grande, straordinaria ingiustizia. Un’ingiustizia che non può essere tollerata e sulla quale il sindaco di Alghero ha il dovere di intervenire». Lo affermano i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, chiedendo al sindaco Raimondo Cacciotto di intervenire direttamente presso la presidente della Regione Alessandra Todde affinché venga affrontata e risolta la situazione del personale dell’Ente Parco di Porto Conte. La richiesta si inserisce nel solco dell’iniziativa assunta dalla CISL Funzione Pubblica di Sassari, che ha chiesto alla Regione di verificare le ragioni dell’esclusione dell’Ente Parco dal perimetro del Comparto Unico e di valutare la possibilità di una sua futura inclusione nel nuovo sistema contrattuale.

«La CISL ha posto una questione seria – sottolineano gli esponenti di Forza Italia – chiedendo di verificare se sia possibile ricomprendere il personale del Parco nel Comparto Unico anche attraverso un percorso graduale o modalità specifiche. È una richiesta di buon senso, che la Regione non può ignorare». Per Forza Italia, infatti, il problema non è soltanto contrattuale, ma riguarda direttamente il principio di equità.

«Il personale del Parco di Porto Conte opera in un ente pubblico al servizio del territorio e svolge funzioni di interesse generale. Non è ragionevole che lavoratrici e lavoratori che operano nello stesso sistema pubblico regionale possano essere penalizzati sul piano economico e giuridico semplicemente perché appartengono a un ente rimasto fuori dal perimetro del Comparto Unico».

«Se l’obiettivo della riforma è costruire un sistema più omogeneo e integrato – aggiungono Tedde, Peru, Bardino e Ansini – allora occorre affrontare anche questa situazione. L’esclusione del Parco di Porto Conte rischia di produrre una disparità permanente, creando differenze tra lavoratori che non trovano una giustificazione nell’attività concretamente svolta».

Da qui l’appello al sindaco di Alghero. «Cacciotto intervenga presso la presidente Todde e presso la Giunta regionale. Chieda che la Regione apra un confronto con l’Ente Parco e con le organizzazioni sindacali e individui una soluzione normativa concreta per assicurare la perequazione retributiva del personale del Parco con quello regionale, valutando anche l’inserimento dell’Ente nel Comparto Unico attraverso le modalità che saranno ritenute giuridicamente possibili».

«Il Parco di Porto Conte – concludono i consiglieri di Forza Italia – è un patrimonio fondamentale di Alghero e della Sardegna. Il suo personale non può essere considerato di serie B. Il sindaco ha il dovere di rappresentare la città e di far sentire la sua voce alla Regione. E Forza Italia sarà al suo fianco. Su questa vicenda non servono dichiarazioni di circostanza: serve un’iniziativa politica forte per sanare una straordinaria ingiustizia e restituire ai lavoratori del Parco la piena equità retributiva che meritano».