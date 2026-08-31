Il Festival Mare Llengua raddoppia: concerti, incontro e dopofestival

Lluis LLach sarà l’ospite d’onore della seconda Edizione del festival Mare Llengua ( 8/9/10/11 ottobre). La presenza di un’icona come Lluís Llach, presente alla serata del 10 ottobre, impreziosisce la manifestazione dedicata alla canzone d’autore delle lingue minoritarie, con la celebrazione del profondo legame culturale e linguistico che unisce la musica d’autore di ogni latitudine. Sarà un vero e proprio tributo alla sua straordinaria carriera: oltre ai talenti selezionati attraverso il festival, molti artisti saliranno sul palco per reinterpretare i grandi classici di Llach, creando un ponte perfetto tra la tradizione della Nova Cançó catalana e la musica d’autore contemporanea. Nella stessa serata, il Festival omaggia anche Rachele Colombo, cantante, polistrumentista e compositrice eclettica italiana, nota soprattutto per il suo lavoro di ricerca, studio e innovazione legato alla musica popolare veneta. Ma quest’anno il mare Llengua sarà anche molto di più: nei quattro giorni di programma ( 8/9/10/11 ottobre) si terranno concerti al mattino e pomeriggio, incontri pubblici, documentari, e il dopofestival, momento di incontro e di musica live. Il festival Mare Llengua, la cui direzione artistica è affidata a Claudia Crabuzza, si trasforma in un evento diffuso, la programmazione serale non si esaurirà a teatro, ma continuerà proprio nel cuore di Alghero, che diventerà il punto di ritrovo per jam session, incontri informali e performance acustiche fino a tarda notte. Già in programma i live di Agathe Catel e Sandra Bautista. La prima, cantautrice di Montpellier, farà un ritorno speciale da vincitrice in carica, avendo trionfato nella prima edizione del Mare Llengua Festival con il suo brano in catalano “Només”. Sandra Bautista è la talentuosa artista catalana che si esibirà con due live, un pomeridiano e nella serata del Festival. Insieme a loro, la folta schiera di cantautori che comporranno il programma della manifestazione.

Da non perdere l’appuntamento del giorno dopo, domenica 11 ottobre il Teatro Civico ospiterà l’evento di chiusura del Festival, interamente dedicato al legame profondo con il Club Tenco e alla figura di Sergio Secondiano Sacchi, storico direttore artistico del Tenco e figura chiave della canzone d’autore internazionale. L’omaggio a Sacchi si svilupperà sul palco con critici musicali ed esperti del settore per raccontare la sua straordinaria attività di operatore culturale, saggista e promotore di scambi culturali tra la canzone italiana e quella catalana e internazionale. E poi la musica dal vivo: numerosi cantautori e interpreti si alterneranno sul palco del Civico per una serie di esibizioni live a lui dedicate, celebrando la musica di qualità e l’impegno civile di cui Sacchi è da sempre testimone. Con questo evento il Mare Llengua consolida ulteriormente la sua proiezione nazionale e internazionale nel circuito della musica d’autore.

Intanto l’organizzazione del Festival ha prorogato i termini per la presentazione dei brani, spostando la data al 10 settembre prossimo. Tante le richieste, ma altrettanto numerose le proposte in arrivo, per cui l’organizzazione ha deciso di offrire un ulteriore lasso di tempo per la presentazione dei brani che, si ricorda, possono essere presentati anche in formato provino, alla mail dell’Associazione Cabirol [email protected]

Mare Llengua Festival è organizzata dall’ Associazione Culturale Cabirol con il sostegno della Fondazione di Sardegna, del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Generalitat de Catalunya. Collaborano alla manifestazione la Società Umanitaria di Alghero, le Associazioni Culturali Òmnium Cultural e Obra Cultural.