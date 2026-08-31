Il capitano Marruso lascia Alghero dopo quattro anni: il saluto del Sindaco

Il Sindaco Raimodno Cacciotto ha incontrato stamattina insieme al Presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi il Capitano Michele Marruso che lascia Alghero dopo quattro anni, chiamato ad un nuovo incarico di responsabilità nell’Arma dei Carabinieri.

Il Sindaco ha espresso “un grande grazie, non di circostanza, ma reale, sentito e sincero. Ho conosciuto e apprezzato il lato umano del capitano Marruso – riferisce il primo cittadino – sempre pronto al dialogo e con un approccio costruttivo anche in circostanze e indagini di una certa complessità. Spesso in contatto con il Capitano, sono consapevole dell’impegno profuso quotidianamente, del servizio reso alla nostra comunità, per la responsabilità, la sensibilità e la professionalità che hanno caratterizzato il suo operato. Sono certo che anche nella nuova realtà saprà farsi apprezzare, e chissà un domani di poterlo ritrovare nuovamente in servizio in Sardegna”.