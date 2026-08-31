PUC, Giovanna Caria (Riformatori): “La Giunta Cacciotto dimentica il PUL e il Piano del Porto”

“Abbiamo preso visione della prima bozza del Piano Urbanistico Comunale e qualche domanda ci viene spontanea. Nell’elenco degli elaborati pubblicato dal Comune troviamo relazioni, norme, cartografie e documenti progettuali, ma non compaiono il Piano di Utilizzo dei Litorali e il Piano del Porto. Eppure parliamo di due strumenti di pianificazione fondamentali per una città come Alghero e, soprattutto, di due temi sui quali questa Amministrazione ha fatto più volte annunci e assunto impegni”. Lo scrive, in una nota, la consigliera comunale dei Riformatori Sardi, Giovanna Caria.

“Sul porto, solo pochi mesi fa, si parlava di un Piano Regolatore Portuale arrivato a una fase matura e della necessità di integrarlo con il PUC. Lo stesso sindaco aveva sottolineato come la pianificazione del porto dovesse procedere di pari passo con quella urbanistica generale. Peccato però che, di tutto questo, non ci sia traccia agli atti. Se il Piano è pronto, perché non compare nella pianificazione che oggi viene sottoposta alla città?”.

“Anche sul PUL – secondo l’esponente di opposizione – la questione è tutt’altro che nuova. Nel programma elettorale della coalizione Cacciotto si parlava espressamente della necessità di pianificare l’utilizzo dei litorali e di garantire una fruizione delle spiagge durante tutto l’anno. Ebbene, i balneari attendono risposte concrete e non promesse, visto che al 31 ottobre saranno costretti a smontare gli stabilimenti”.

“A leggere questa bozza, sembrerebbe che per questa Amministrazione il porto e i litorali possano tranquillamente restare fuori dalla pianificazione del futuro di Alghero. Noi, al contrario, riteniamo da sempre che il porto e i litorali siano una parte essenziale dell’economia e del futuro della città. Perciò auspichiamo che il sindaco sollecitamente rimedi a questa grave dimenticanza, che il PUL e il Piano Regolatore Portuale vengano finalmente redatti e depositati e, soprattutto, che ci illumini su come intenda trasformare gli impegni scritti nel programma elettorale in scelte concrete” conclude Giovanna Caria.