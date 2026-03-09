Ospedale Civile di Alghero: nuove tecnologie all’avanguardia per il reparto di Pediatria

«Il reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Alghero prosegue il suo percorso di rafforzamento grazie alla dotazione di nuove apparecchiature diagnostiche all’avanguardia, tra cui strumenti avanzati per il monitoraggio delle patologie respiratorie e allergiche, il breath test per lo studio dei principali disturbi gastrointestinali e la nuova strumentazione per l’esecuzione del test del sudore, fondamentale per la diagnosi precoce della fibrosi cistica» Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo interviene sul potenziamento delle attività del reparto pediatrico e sull’introduzione di nuove tecnologie diagnostiche che arricchiscono l’offerta sanitaria dedicata ai più piccoli.

La struttura complessa di Pediatria dell’Ospedale Civile di Alghero, guidata dal dottor Luigi Cambosu, offre un importante servizio diurno sette giorni su sette, garantendo le numerose attività sanitarie rivolte ai piccoli pazienti.

«Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti al direttore dott. Luigi Cambosu e a tutta l’équipe di Pediatria per la professionalità, la competenza e la dedizione con cui ogni giorno garantiscono assistenza e cure a bambine e bambini e alle loro famiglie: l’ASL Sassari e la Regione Sardegna hanno lavorato con forza affinchè il reparto incrementasse i servizi con strumentazioni all’avanguardia. Resta centrale l’obiettivo di riportare l’assistenza H24» sottolinea Di Nolfo.

La struttura rappresenta un punto di riferimento importante per il territorio anche grazie all’impegno costante di medici, infermieri e operatori sanitari che lavorano in squadra per garantire percorsi di cura efficaci e un ambiente accogliente e rassicurante per i piccoli pazienti. «A loro va il ringraziamento delle istituzioni e della comunità per l’impegno quotidiano nel garantire il diritto alla salute con estrema professionalità e nel prendersi cura della salute di bambine e bambini. Come rappresentante delle istituzioni regionali – conclude Di Nolfo – confermo la mia totale disponibilità al fianco della struttura e dei suoi professionisti, per sostenere i grandi progressi già raggiunti e lavorare insieme sugli obiettivi ancora da conseguire, continuando a rafforzare i servizi sanitari dedicati a tutte e tutti, soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie».