Ospedale Civile di Alghero: lunedì l’inaugurazione della nuova Radiologia

Una sanità più moderna, tecnologica e accessibile. È il traguardo che si appresta a tagliare l’ospedale “Civile” di Alghero con l’inaugurazione ufficiale del nuovo reparto di Radiologia, in programma lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 10:30. L’intervento, curato dalla Direzione Aziendale della Asl di Sassari, ha portato a una profonda trasformazione dei locali della Struttura Complessa di Diagnostica per immagini situati al piano terra del presidio di via Don Minzoni. Non si è trattato di un semplice restyling, ma di una ristrutturazione integrale volta a migliorare la qualità del servizio offerto all’utenza del territorio.

I nuovi spazi sono stati progettati seguendo i più moderni standard dell’accoglienza sanitaria. Oltre al rinnovo degli impianti tecnologici — che garantiranno esami più precisi e rapidi — particolare attenzione è stata dedicata all’umanizzazione degli ambienti, resi più accoglienti per i pazienti. Un elemento centrale del progetto è l’abbattimento totale delle barriere architettoniche, una scelta fondamentale per garantire un accesso agevole e dignitoso a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni di mobilità.

L’apertura della nuova Radiologia rappresenta un tassello cruciale nel piano di potenziamento dell’offerta sanitaria del Nord Sardegna, puntando sull’innovazione strumentale per ridurre i tempi d’attesa e alzare il livello delle prestazioni diagnostiche nel presidio algherese.