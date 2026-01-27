Olbia, scacco al narcotraffico: 23 chili di cocaina nascosti in un’auto sbarcata dal traghetto

Un carico di polvere bianca che avrebbe inondato le piazze di spaccio sarde, garantendo profitti stellari alla criminalità organizzata. È questo il bilancio dell’ultima operazione antidroga condotta dai finanzieri del Gruppo di Olbia, che nella mattinata del 26 gennaio hanno intercettato un ingente quantitativo di stupefacenti durante le consuete attività di monitoraggio allo sbarco delle motonavi.

Il colpo è stato messo a segno durante i controlli sui passeggeri in arrivo da Civitavecchia. A tradire il corriere, un trentenne residente nella provincia di Latina, è stato un mix di eccessivo nervosismo e risposte confuse fornite ai militari. Il sospetto che l’utilitaria nascondesse qualcosa è diventato certezza non appena è entrato in azione Dante, l’unità cinofila del reparto, che ha immediatamente segnalato la presenza di sostanze illecite.

La perquisizione accurata ha svelato l’ingegno dei narcotrafficanti: all’interno dell’abitacolo era stato ricavato un sofisticato doppiofondo, accessibile solo tramite un meccanismo di apertura meccanica. All’interno erano stivati 20 panetti di cocaina purissima, per un peso totale di circa 23 chilogrammi.

La qualità della sostanza e le modalità di occultamento suggeriscono un’operazione di alto livello, presumibilmente gestita da strutturate organizzazioni criminali dedite al rifornimento di droga dal continente verso l’Isola. Una volta tagliata e immessa sul mercato al dettaglio, la partita di cocaina avrebbe generato introiti per oltre 2,5 milioni di euro.

Il conducente del mezzo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, trasferito nel carcere di Bancali. L’intervento si inserisce nel piano di contrasto ai traffici illeciti coordinato dal Comando Provinciale di Sassari, volto a presidiare i principali varchi di accesso alla Sardegna per tutelare la sicurezza pubblica e l’economia legale.