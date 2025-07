Nuova risonanza magnetica all’ospedale civile di Alghero

Una nuova risonanza magnetica all’avanguardia sarà presto operativa all’Ospedale Civile di Alghero. A darne notizia è l’onorevole regionale Valdo Di Nolfo, che annuncia con soddisfazione l’imminente attivazione di uno strumento di ultima generazione, fondamentale per migliorare la diagnostica e la presa in carico dei pazienti non solo di Alghero, ma di tutto il territorio.

«La nuova risonanza magnetica rappresenta un salto di qualità decisivo per la sanità pubblica del nord-ovest della Sardegna – afferma Di Nolfo – e garantisce al nostro presidio ospedaliero un servizio diagnostico di alto livello, in linea con gli standard tecnologici più avanzati. Un risultato importante, che nasce da un lavoro costante di interlocuzione istituzionale e attenzione concreta ai bisogni della comunità».

Lo strumento sarà collocato al piano terra del nosocomio, in una nuova ala interamente ristrutturata da zero, negli spazi precedentemente occupati dalla Farmacia Ospedaliera. Un’area completamente riqualificata e adeguata alle esigenze tecniche e logistiche richieste per l’installazione e l’utilizzo della risonanza magnetica.

Questo intervento fa il paio con la recente sostituzione e l’adeguamento dei locali dedicati alla nuova TAC, anch’essa parte di un percorso di rinnovamento tecnologico e strutturale del presidio ospedaliero. Un doppio investimento che rafforza l’offerta sanitaria locale, alzando il livello di efficienza e qualità dei servizi diagnostici a disposizione dei cittadini.

«Diamo così un segnale concreto di attenzione alla sanità pubblica e alla medicina di prossimità – prosegue l’onorevole Di Nolfo – in una fase in cui è fondamentale investire su attrezzature moderne e sull’efficienza dei percorsi di cura. Il nostro obiettivo resta quello di rafforzare e qualificare sempre di più l’offerta sanitaria locale, evitando ai cittadini lunghi spostamenti per esami diagnostici complessi e garantendo servizi di eccellenza sul territorio».

La nuova risonanza sarà a breve collaudata e messa in funzione, e rappresenta uno dei tasselli centrali nel percorso di rilancio e modernizzazione dell’Ospedale Civile di Alghero.