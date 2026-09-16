Nuoto paralimpico: al Lido San Giovanni la tappa del Mondiale in acque libere

Il grande sport internazionale sceglie il mare di Alghero. Sabato 19 settembre la spiaggia del Lido San Giovanni ospiterà la quarta edizione della World Para Swimming Open Water Cup, unica tappa mondiale del circuito di fondo paralimpico. L’evento vedrà svolgersi in contemporanea la finale del Campionato Italiano Assoluto FINP e le gare del circuito FISDIR, portando in Sardegna i principali interpreti della disciplina a livello nazionale e internazionale.

La manifestazione è promossa dall’associazione Progetto AlbatroSS, presieduta dallo psicologo dello sport Manolo Cattari, che ne ha curato la struttura logistica con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Alghero e dell’agenzia Sport Solutions, unitamente alla collaborazione con la Delegazione FINP Sardegna, la FIN Sardegna e il CIP Sardegna.

Per illustrare i dettagli della competizione e le misure predisposte in materia di accessibilità e accoglienza, è stata convocata una conferenza stampa per venerdì 18 settembre, alle ore 10:30, nella sede di Porta a Terra.

All’incontro con la stampa interverranno il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, la presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Carla Fundoni, il vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Ninni Gandino, il presidente del CIP Sardegna Claudio Secci, il presidente della FIN Sardegna Danilo Russu, la delegata regionale FINP Silvia Fioravanti e il presidente del Progetto AlbatroSS Manolo Cattari.

In acqua c’è grande attesa per la presenza dei vincitori della precedente edizione, delle stelle della selezione azzurra — reduci dai recenti Campionati Europei in vasca a Kocaeli — e dei principali atleti del movimento paralimpico sardo, pronti a contendersi il titolo in una mattinata di alto livello tecnico.