Numeri in aumento, la Sardegna rischia il giallo

Da questa settimana mezza Italia è ufficialmente entrata in zona gialla ma altre regioni rischiano di salutare la zona bianca. Tra queste c’è anche la Sardegna, che negli ultimi bollettini ha visto salire costantemente il numero di nuovi casi ma anche dei ricoveri.

Per quanto riguarda l’occupazione dei posti di letto da parte di pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva, sono 14 le regioni oltre la soglia critica del 10%. Al momento l’isola è appena al di sotto ma da qualche giorno a questa parte il numero di ricoverati è in aumento, così come il numero di pazienti Covid nei reparti ordinari di area medica.