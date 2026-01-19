Nascondeva i motorini rubati tra la vegetazione: scoperto deposito clandestino a Fertilia

Una vera e propria rimessa abusiva di mezzi rubati, abilmente occultata tra le sterpaglie della periferia agricola, è stata smantellata dai Carabinieri della Stazione di Fertilia al termine di una mirata attività investigativa. L’operazione ha portato al rinvenimento di quattro ciclomotori di diversa tipologia, nascosti all’interno di un fondo agricolo in uso a un uomo del posto, che è stato prontamente denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione.

L’ispezione approfondita del terreno ha permesso ai militari dell’Arma di riportare alla luce veicoli di cui si erano perse le tracce da tempo. Tra i mezzi sequestrati figurano un ciclomotore Piaggio “Si”, la cui sottrazione risale alle scorse festività natalizie, e due Piaggio “Ape 50”, uno rubato nel febbraio di quest’anno e l’altro risalente addirittura a un furto avvenuto nell’estate del 2022. A completare il quadro dei ritrovamenti è una LML “Star De Luxe”, asportata lo scorso agosto.

Attualmente i veicoli sono stati trasferiti presso una depositeria giudiziaria autorizzata, dove rimarranno a disposizione delle autorità per le necessarie procedure di riconoscimento e la successiva restituzione ai proprietari. Nel frattempo, l’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari prosegue con l’obiettivo di accertare la provenienza esatta dei mezzi e verificare se altre persone siano coinvolte nella gestione del traffico illecito nel territorio del Nord Sardegna.