Mezzo secolo di smash: Alghero celebra i 50 anni del suo tennistavolo

Cinquant’anni di sfide al tavolo, di passione pura e di talenti cresciuti a pane e racchetta. Il movimento pongistico algherese ha tagliato il prestigioso traguardo del mezzo secolo di vita, riunendo in una grande festa conviviale le vecchie glorie e le nuove promesse che oggi tengono alto il nome della città nei campionati regionali e nazionali.

La favola del tennistavolo locale inizia ufficialmente nel 1972. Il “pioniere” è Riccardo Moni, che portò dalla Toscana la scintilla di questo sport, fondando il TT Fertilia e adattando a palestra gli spogliatoi del campo San Marco. Fu l’inizio di un’ascesa verticale: nel 1975 nacque il GS Tennistavolo Alghero e, in soli tre anni, il club bruciò le tappe scalando le categorie fino alla Serie B Nazionale, palcoscenico calcato ininterrottamente dal 1978 al 1992.

Tra i protagonisti di quell’epopea d’oro, oltre allo stesso Moni, figurano nomi storici come Gianluca Monaco, Giuseppe Mancino e il carismatico Efisio Pisano. Fu proprio quest’ultimo, primario di Bosa e difensore dalla tecnica sopraffina, a garantire per otto stagioni la permanenza nella serie cadetta, diventando un pilastro del movimento.

Oggi il testimone è passato nelle mani della società Il Cancello, che sta vivendo una stagione da protagonista. Con la squadra di Serie C2 saldamente in testa alla classifica, l’obiettivo dichiarato è il ritorno nelle categorie nazionali, puntando su un mix di amatori e giovani talenti che si allenano nella palestra di via Grandi sotto la guida del tecnico Andrej Bukin.

Il simbolo vivente di questa longevità sportiva resta però lui: Efisio Pisano. A 86 anni compiuti, Pisano non ha alcuna intenzione di posare la racchetta. Dopo aver attraversato sette decenni di pongismo tra Serie A e Master internazionali, l’atleta algherese si prepara a una nuova sfida: il Sardinian Veterans International Open, che dal 8 al 10 maggio porterà ad Alghero campioni da tutta Europa. Un esempio plastico di come il tennistavolo sia una passione capace di sconfiggere il tempo, guardando sempre al prossimo punto.