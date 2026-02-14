Mariotti, 200mila euro dalla Regione per rilanciare lo storico stadio di Alghero

«Per gli algheresi lo Stadio Mariotti non è solo un impianto sportivo, ma anche un luogo che custodisce la memoria collettiva della comunità sportiva della Riviera del Corallo. Qui sono cresciute generazioni di atleti, si sono costruite identità, passioni e senso di appartenenza, centrando traguardi sportivi strepitosi. Investire sul Mariotti significa investire sulla storia e sul futuro del calcio algherese». Così il consigliere regionale on. Valdo Di Nolfocomunica l’arrivo di 200mila euro di finanziamento regionale destinato alla messa a norma e alla manutenzione dello storico stadio cittadino. Il finanziamento, fortemente voluto dal consigliere regionale Di Nolfo, unico rappresentante del territorio di Alghero nel Parlamento sardo, è diventato fruibile grazie alla firma della convenzione tra la Regione Sardegna e il Comune di Alghero avvenuta nei giorni scorsi, e consentirà all’amministrazione di intervenire su un’infrastruttura centrale per lo sport algherese.

Nella visione dell’onorevole regionale Di Nolfo l’intervento si inserisce in un percorso più ampio e strutturato di riqualificazione dell’impianto: al finanziamento per i lavori si affianca infatti un ulteriore stanziamento regionale di 70mila euro destinato alla progettazione. Un passaggio fondamentale per definire con precisione quali interventi strutturali siano necessari in relazione alle diverse categorie di gioco previste dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, così da programmare in modo organico l’adeguamento dello stadio agli standard federali.

«La progettazione è uno strumento decisivo – sottolinea Di Nolfo – perché permette di avere una visione chiara e puntuale degli interventi da realizzare e di accompagnare in modo continuo la crescita calcistica della città. È così che lo Stadio Mariotti potrà essere messo nelle condizioni di rispondere alle ambizioni sportive che il panorama calcistico algherese sta dimostrando sul campo, anche alla luce della straordinaria stagione che sta disputando l’Alghero Calcio, protagonista nel campionato regionale di Promozione, attualmente prima in classifica e ancora imbattuta».

«L’obiettivo che mi sono posto fin dal mio ingresso in Consiglio regionale è ambizioso e profondamente sentito: riportare l’Alghero Calcio a giocare al Mariotti. È una promessa fatta in tempi non sospetti al presidente Pinna, ma soprattutto un impegno assunto davanti alla città, ai tifosi e a tutte le generazioni che in quello stadio hanno vissuto emozioni, sacrifici e vittorie. Restituire il Mariotti agli algheresi significa restituire alla comunità il tempio del calcio cittadino, ridando centralità a un luogo che rappresenta la nostra identità, l’appartenenza e l’orgoglio sportivo. Oggi quell’obiettivo non è più solo una promessa ma, grazie ai due finanziamenti regionali che ho fortemente voluto, quello per la progettazione e quello per gli interventi sul campo, è finalmente una meta concreta, credibile e sempre più vicina».