Maltempo e ferrovie, Di Nolfo: «Un grazie ai lavoratori, ma la sicurezza della tratta resta una priorità»

Il consigliere regionale on. Valdo Di Nolfo interviene sulla difficile giornata vissuta ieri nel nord-ovest della Sardegna, duramente colpito da raffiche di vento che hanno messo a dura prova infrastrutture e collegamenti. Particolare attenzione è stata riservata alla tratta ferroviaria Alghero-Olmedo-Sassari: «Le forti raffiche registrate nella giornata di ieri – dichiara– hanno provocato la caduta di un ramo al km 27 della linea ferroviaria, determinando disagi e rallentamenti. Si è trattato di un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi che però non si sono verificate: fondamentale è stata la professionalità degli operatori che sono intervenuti tempestivamente, garantendo la sicurezza dei passeggeri e il ripristino delle condizioni di normalità. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai macchinisti, ai tecnici e a tutti i lavoratori che, anche in una giornata complessa come quella di ieri, hanno operato con competenza e senso di responsabilità. Il loro impegno silenzioso rappresenta una garanzia fondamentale per il diritto alla mobilità dei cittadini e per la sicurezza dell’intero sistema ferroviario»

Un altro aspetto è però legato a un tema più articolato: «Probabilmente il pericolo scampato è dovuto anche all’obbligo di bassa velocità imposto alla tratta per le ragioni che ho sottolineato più volte». I disagi legati al collegamento Alghero-Olmedo-Sassari, oggetto in questi giorni dell’attenzione dell’onorevole Di Nolfo, ritornano dunque come tema centrale.

Il componente del Parlamento sardo sottolinea come l’episodio confermi la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla manutenzione e sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie, soprattutto in un territorio esposto con frequenza a eventi meteo intensi. In conclusione l’onorevole Di Nolfo ribadisce: «Seguirò con attenzione la situazione della tratta Alghero—Olmedo-Sassari, affinché insieme ai lavori in corso siano assicurati anche interventi capaci di ridurre al minimo i rischi connessi agli eventi atmosferici estremi».