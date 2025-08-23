Malore improvviso a La Pelosa: giovane turista perde i sensi in spiaggia

Attimi di apprensione questa mattina sulla rinomata spiaggia de La Pelosa, a Stintino, dove un giovane turista di 21 anni, originario della Toscana, ha accusato un improvviso malore mentre si trovava sull’arenile insieme ad alcuni amici. Il fatto è avvenuto intorno alle 10:30, sotto gli occhi dei numerosi villeggianti presenti.

Il ragazzo si è accasciato al suolo, perdendo conoscenza. Immediato l’intervento di alcuni bagnanti, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale medico del 118, giunto rapidamente sul posto con un’ambulanza. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso dell’Areus.

Il giovane è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera di Porto Torres e i Barracelli della compagnia di Stintino, che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e messo in sicurezza l’area.

Le condizioni del ragazzo, al momento del trasporto, sono apparse serie ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul suo stato di salute.