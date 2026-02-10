Maestrale lancia “Cantiere Cittadinanza”: 5 Laboratori per disegnare il futuro del territorio

L’Associazione Maestrale inaugura un ambizioso progetto di formazione civica e partecipazione popolare che accompagnerà la comunità per tutto il 2026. L’iniziativa si articola in cinque percorsi tematici pensati per avvicinare i cittadini, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni, ai processi decisionali che regolano la vita pubblica. Il programma, promosso in sinergia con il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, la Città Metropolitana di Sassari, Focus Europe e la Fondazione di Sardegna, mira a costruire un dialogo solido tra enti locali, imprese, mondo della ricerca e volontariato.

L’esigenza alla base del progetto è quella di creare nuovi spazi di confronto pubblico su temi cruciali come la sanità, i trasporti e il welfare. Durante la presentazione, il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha sottolineato l’importanza di questo “antidoto” alla disaffezione politica, definendo l’iniziativa una vera scuola di formazione all’impegno sociale capace di generare valore per l’intera collettività attraverso l’assunzione di responsabilità condivisa.

Il cammino formativo prenderà il via nel mese di febbraio con il primo laboratorio dedicato alla Sanità e ai Servizi Socio-Sanitari. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con i vertici della Asl e della sanità territoriale, analizzando criticità come le liste d’attesa e il ruolo dei presidi ospedalieri. Il calendario degli appuntamenti prevede l’esordio il 16 febbraio con il Direttore Generale della Asl, seguito da un sopralluogo al distretto sanitario il 18 febbraio e una visita agli ospedali cittadini il 25 febbraio. Questo intenso mese di studio culminerà a marzo in un evento pubblico dove verranno presentate proposte concrete a tecnici e politici di livello regionale e nazionale.

Il programma proseguirà poi per tutto l’anno toccando i nervi scoperti e le opportunità dello sviluppo locale. Nei mesi di aprile e maggio il focus si sposterà su Infrastrutture e Trasporti, analizzando la mobilità dell’area vasta e i collegamenti strategici. A seguire, il laboratorio “La Città dei Bambini”, coordinato dalla giornalista Erika Pirina, osserverà l’urbanistica dal punto di vista dei più piccoli. Dopo la pausa estiva, l’autunno sarà dedicato all’Innovazione e alla Ricerca con visite ai poli tecnologici, mentre l’anno si chiuderà tra novembre e dicembre con il modulo su Welfare e politiche giovanili, volto a mappare i bisogni sociali e promuovere l’inclusione.

Ogni percorso si concluderà con la presentazione pubblica dei risultati, offrendo ai partecipanti la possibilità di incidere realmente sulle politiche del territorio. Per maggiori dettagli e per le iscrizioni, è possibile consultare il sito ufficiale dell’associazione all’indirizzo www.maestrale.org o scrivere a [email protected].