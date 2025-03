Lucio Corsi sul palco di Abbabula a Sassari

Abbabula, grande festival dell’estate in musica firmato Le Ragazze Terribili, torna a Sassari – 18 luglio 2025 – e lo fa alla grande portando sul palco dell’arena Piazza d’Italia il fenomeno musicale del momento, pronto al lancio del suo nuovo album “Volevo essere un duro” (che richiama all’omonimo brano) e fresco di podio al festival di Sanremo: Lucio Corsi. Un artista unico che riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima.

L’appuntamento è una delle due tappe isolane fissate del cantautore toscano (l’altra il 16 giugno a Cagliari), incastonata in un’agenda ricchissima che a partire dallo scorso 21 febbraio sul palco dell’Ariston passando per l’uscita del nuovo album (fuori il 21 marzo 2025), la partenza del nuovo tour (13 aprile) e le due date all’Ippodromo Capannelle di Roma per “Rock in Roma” e all’ippodromo Snai San Siro per “Milano Summer Festival”, fa dello spettacolo di Lucio Corsi uno dei concerti fra i più attesi dell’intera stagione italiana. Stagione che Abbabula aveva già iniziato con il botto annunciando Cristiano De Andrè (31 luglio) e Brunori SAS (03 agosto) – anch’essi reduci dall’esperienza sanremese – sul palco di Alghero.

Biglietti disponibili presso la sede della cooperativa Le Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari – infoline 079278275 – e sul circuito Ticketone (online e nei punti vendita). Prevendita aperta a partire dalle ore 12 di martedì 4 marzo 2025: posto unico euro 26 + d.p.; posto early entry 34 euro + d.p.. L’evento è organizzato con il patrocinio del MiC – Direzione Generale Spettacolo, degli Assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Sassari e della Fondazione Sardegna.

«Volevo essere un duro è un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore. È un album di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. È un disco di ricordi personali mescolati a storie di altra gente. Ci sono molti personaggi in queste canzoni, da Rocco il bullo della scuola media al Re del rave, una sagoma romantica e sgangherata, fino a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa)» spiega l’artista.

Scritta e composta da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, che hanno curato anche la produzione assieme a Antonio “Cuper” Cupertino, “Volevo essere un duro” – presentata al Festival – parla di quanto il mondo ci vorrebbe infallibili, con la solidità dei sassi e la perfezione dei fiori, senza dirci però che tutti i fiori sono appesi a un filo. Il videoclip, diretto da Tommaso Ottomano e prodotto da Borotalco.tv, vede l’amichevole partecipazione degli attori e comici toscani Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini. Carletto, il bambino protagonista del video, mandato a letto senza cena per una brutta pagella, si ribella alla decisione dei genitori scatenandosi sulle note del brano, con l’aiuto di Lucio e della sua chitarra. La cameretta tappezzata di poster e con lo stereo a palla diventa il regno in cui la canzone si manifesta, per proteggerci dalle aspettative e pressioni degli altri e per ricordarci “quanto è duro il mondo per quelli normali”. Nella serata di venerdì 14 febbraio dedicata alle cover, Lucio Corsi si è esibito con il brano “Nel blu, dipinto di blu” di Domenico Modugno in duetto con Topo Gigio.

In scaletta anche il singolo “Tu sei il mattino” (Sugar Music) – pubblicato il 12 novembre 2024 -, un ricordo dolce e sognante del primo amore dal punto di vista di chi, ormai cresciuto, si ritrova a pensare al passato con malinconia. Il videoclip, diretto sempre da Tommaso Ottomano, ha l’intento di distruggere il romanticismo della canzone e vede la partecipazione straordinaria di Carlo Verdone. Lucio è fra i protagonisti di “Vita da Carlo – Terza Stagione”, serie televisiva di e con Carlo Verdone uscita in esclusiva su Paramount+ e presentata in anteprima alla 19^ Festa del Cinema di Roma in cui il nuovo singolo ha un ruolo molto particolare.