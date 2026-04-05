Sardegna, Pasqua sotto il sole: l’anticiclone africano infiamma l’Isola

La Pasqua del 2026 segna un netto spartiacque meteorologico per la Sardegna, regalando ai residenti e ai numerosi visitatori un anticipo di stagione balneare. Dopo una fase turbolenta caratterizzata da piogge e correnti fresche che avevano riportato l’orologio all’inverno, il panorama isolano è radicalmente mutato grazie a un cielo terso e a un deciso incremento termico che ha spinto la folla verso i litorali, le aree verdi e le zone collinari.

Il cambiamento più rilevante riguarda la colonnina di mercurio, che ha fatto registrare valori sorprendenti per l’inizio di aprile. In diverse località costiere e pianeggianti si sono superati agevolmente i 24 gradi, mentre nelle vallate dell’entroterra la temperatura è salita fino a lambire i 27 gradi. Si tratta di un balzo significativo che interrompe bruscamente il periodo di instabilità dei giorni scorsi, imponendo un clima secco, stabile e con medie termiche ampiamente superiori a quelle tipiche della primavera sarda.

Questa metamorfosi climatica è legata alla presenza di un imponente promontorio di alta pressione di matrice subtropicale africana. La struttura anticiclonica si è insediata stabilmente sul Mediterraneo, agendo come uno scudo contro le perturbazioni e convogliando masse d’aria calda verso l’Isola. Secondo le analisi meteo, questo fenomeno rappresenta il primo vero episodio di calore intenso dell’anno, con una configurazione atmosferica che promette di restare solida per gran parte della settimana.

Le prospettive per la giornata di Pasquetta restano eccellenti, confermando la dominanza del sole e un tepore diffuso su tutto il territorio regionale. Le condizioni saranno ideali per le classiche escursioni fuori porta o per i primi bagni di stagione, complici anche una ventilazione quasi assente e una condizione dei mari estremamente calma, che renderà ancora più piacevole la sosta lungo le coste.

L’attuale stabilità atmosferica non sembra destinata a esaurirsi con la fine del ponte festivo. L’influenza dell’anticiclone africano continuerà a farsi sentire almeno fino alla chiusura della settimana, mantenendo i cieli sgombri da nubi e le temperature su livelli quasi estivi. Questo scenario garantirà una prosecuzione del bel tempo, consolidando un periodo di stabilità che sembra voler anticipare di diverse settimane l’avvio ufficiale della stagione calda.