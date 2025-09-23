Discovery Sardinia Festival, l’onda della musica arriva a Porto Ferro per un beach party indimenticabile

Un fine settimana all’insegna della musica internazionale di alta qualità si prepara ad animare Sassari. Dal 2 al 5 ottobre, il Discovery Sardinia Festival Weekender trasformerà la città in una meta imperdibile per gli amanti del suono raffinato e di tendenza. L’epicentro dell’evento sarà l’Abetone Music Bar, storico punto di ritrovo per artisti e appassionati, da sempre considerato il salotto musicale della città.

Quattro giorni, quattro generi. Il festival si apre giovedì 2 ottobre con una serata dedicata alla deep jazzy house. Ospiti d’onore saranno Moe, astro nascente che ha già calcato i palchi dei principali festival europei, e Two Thou, dj e produttore berlinese. Entrambi fanno parte del collettivo Refugee Worldwide Radio, una fucina di talenti che produce eventi all’avanguardia nella capitale tedesca.

Venerdì 3 ottobre sarà il turno di disco e italo disco. A infiammare la serata ci penseranno Zonzo, organizzatore del celebre party Glove di Barcellona, e Carlo Simula, fondatore dell’etichetta Disco Segreta e considerato uno dei massimi esperti mondiali del genere italo disco.

Il soul, funk e latin jazz saranno i protagonisti di sabato 4 ottobre. Sul palco dell’Abetone saliranno due artisti di fama internazionale: Miche, dj di Spiritland a Londra e collaboratore di Worldwide fm e BBC 6, e Olivier Cavallier, dj e promoter francese, fondatore di De La Bonne Musique.

L’ultima giornata, domenica 5 ottobre, il festival si sposterà al mare, sulla splendida spiaggia di Porto Ferro, per un beach party che si preannuncia indimenticabile. Al “Baretto”, leggenda della nightlife costiera, l’evento si concluderà con un tramonto mozzafiato e le selezioni house di Dj Sergione e quelle soul, jazz e brasil di Half Pint.

Il Discovery Sardinia Festival Weekender è un’iniziativa dell’Associazione Culturale Mossa, sostenuta dalla Fondazione di Sardegna, che punta a creare connessioni tra la scena musicale locale e quella internazionale, promuovendo il turismo musicale e contribuendo a destagionalizzare l’offerta turistica del territorio.

Per ulteriori dettagli e il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale del festival all’indirizzo discoverysardiniafestival.com.