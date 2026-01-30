Luca Carboni quest’estate sul palco dell’anfiteatro Ivan Graziani

Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date di “RIO ARI O LIVE” nei festival, anfiteatri e luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra la penisola. Arriverà in Sardegna per una data dell’Alguer Summer Festival mercoledì 5 agosto, organizzata da Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Rock’n’Beer, Associazione Eventi Beneficienza Valledoria in collaborazione con Shining Production, Gian Production e Roble Factory. I nomi già annunciati del Festival sono Il Volo, Caparezza, Claudio Baglioni, Litfiba, Mannarino e Fiorella Mannoia.

I biglietti per i nuovi concerti sono in vendita a partire dalle ore 18.00 di mercoledì 28 gennaio su TicketOne e nei punti vendita abituali.

“RIO ARI O” è il primo suono della voce dell’artista arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, la canzone che apre il suo primo disco“… intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un suono che è diventato un simbolo.

Luca Carboni porta in scena un grande racconto tra musica, immagini e parole con le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica. Sul palco anche una band di otto elementi formata da Antonello Giorgi alla batteria, Mauro Patelli alle chitarre, Ignazio Orlando al basso, Antonello D’Urso chitarra e dir. musicale, Fulvio Ferrari pianoforte e tastiere, Gabriele Miceli chitarre, Fabrizio Luca percussioni, Andrea Ferrario sax e tastiere.