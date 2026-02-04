L’olio d’oro di Alghero approda a TeenRadio: ospite Antonello Fois

Domani 5 febbraio su Radio Onda Stereo un racconto di impresa, territorio e olio d’eccellenza TeenRadio: sulle Onde del mondo del lavoro, il format radiofonico che dà voce agli studenti e racconta il tessuto produttivo del territorio, arriva alla settima puntata. Domani, lunedì 5 febbraio alle ore 11:00, ai microfoni della redazione scolastica sarà ospite Antonello Fois, co titolare di Accademia Olearia, una delle realtà più riconosciute e premiate nel panorama oleario italiano ed europeo.

Attraverso le domande degli studenti, Fois ripercorrerà le tappe della storia dell’azienda di famiglia, raccontando la passione per l’olio extravergine, la crescita dell’azienda e il legame profondo con la Sardegna. Un’occasione per approfondire il valore dell’identità territoriale, dell’innovazione in agricoltura e delle sfide imprenditoriali legate alla sostenibilità. A condurre l’intervista sarà la micro-redazione “Les Magnez”, composta da Sofia Mulas, Francesca Cauglia, Marta Pinna e Lorenzo Magnetti, studenti e studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore AFM “A. Roth” di Alghero, attivamente coinvolti nel progetto come speaker, redattori e protagonisti del racconto.

La puntata andrà in onda su Radio Onda Stereo, all’interno del programma OndaShow, condotto da Nicola Nieddu e con la regia tecnica di Giuseppe Niolu. Come per le precedenti puntate, la trasmissione sarà disponibile: in FM su Radio Onda Stereo, in streaming tramite la APP ufficiale di ondastereo.it in TV sul Canale 80 del digitale terrestre, con repliche giovedì alle ore 17:00 e domenica alle ore 11:00 TeenRadio è un progetto formativo e comunicativo promosso dall’I.I.S. Roth di Alghero (ITI, IPIA, IPSAR, AFM) e da Associazione TeenHub, con il sostegno della Fondazione di Sardegna nell’ambito del bando Educazione al digitale – Tech Education 2025, e con la collaborazione di Radio Onda Stereo.

Attraverso dieci puntate radiofoniche e televisive, gli studenti si trasformano in una vera redazione: realizzano interviste, scrivono testi, conducono in studio e promuovono i contenuti sui canali social e istituzionali. Un’esperienza di orientamento attivo, che fonde scuola, lavoro, territorio e media in un’unica grande narrazione collettiva.