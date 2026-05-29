L’Estudi Polifònic compie trent’anni: concerto lunedì in Cattedrale

Lunedì 1 giugno, alle ore 20.30, la Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero sarà teatro del terzo appuntamento con Estudi Polifònic, l’evento musicale che celebra la sua 30esima edizione e il doppio traguardo dei trent’anni della rassegna e dei cinquant’anni del Coro Polifonico Algherese. Lunedì (con ingresso libero), dopo l’apertura del concerto a cura del Joves Ensemble e Voci Bianche del Coro Polifonico Algherese, diretto dalla maestra Maria Gabriella Mura e accompagnato al pianoforte da Francesca Riu, si esibiranno due corali sassaresi, l’Associazione Polifonica Santa Cecilia e il Coro dell’Associazione Musicale G.Rossini.

La Polifonica Santa Cecilia, fondata nel 1945 da don Gino Porcheddu e presieduta da quest’anno dal professor Matteo Taras, è tra le compagini corali più longeve della Sardegna e, con una produzione artistica in costante evoluzione e un radicamento profondo nel territorio, ne fanno oggi uno degli ensemble vocali di riferimento nell’Isola e tra i più longevi d’Italia. Il coro, diretto dal maestro Alessio Manca, che ne guida il percorso artistico con un approccio che unisce rigore filologico e apertura al repertorio contemporaneo, è composto da un ensemble adulti e da una sezione giovanile, espressione dell’impegno dell’Associazione nella formazione musicale e nel coinvolgimento delle nuove generazioni. Sul piano internazionale, la Polifonica ha calcato i palcoscenici di tutta Europa e del Continente americano, esibendosi con formazioni orchestrali locali e raccogliendo consensi unanimi per la precisione interpretativa, la coesione sonora e la personalità artistica. Tra le collaborazioni più significative: gli Inti Illimani, il trombettista Paolo Fresu e la cantante Antonella Ruggiero.

L’Associazione Musicale Rossini, fondata nel 1992 e diretta dal 1996 dalla maestra Clara Antoniciello, svolge intensa attività concertistica sia in ambito regionale che nazionale ed è spesso invitato come ospite in prestigiose Rassegne e Festival corali; ha collaborato con il Coro da Camera del Conservatorio di Sassari per importanti produzioni artistiche dell’istituzione musicale cittadina. Il Coro è attualmente formato da una quarantina di elementi, ma si esibisce anche in piccole e medie formazioni in base ai repertori proposti, nel respect delle scelte musicali e filologiche. Il repertorio della Rossini spazia dalla musica rinascimentale a quella contemporanea, senza tralasciare brani di tradizione della propria terra. Quest’anno, il Coro è stato chiamato a collaborare con Achille Lauro in occasione della partecipazione del cantante al Festival di Sanremo.

Estudi Polifònic è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma Salude & Trigu, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Alghero. La direzione artistica è affidata al maestro Ugo Spanu.