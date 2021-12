L’Udc di Alghero incontra a Cagliari il segretario regionale Oppi

L’Udc cresce e si rinnova, grazie anche all’azione del leader storico Antonello Usai. E’ stato avviato un nuovo corso volto a ridare impulso e rinnovamento al Centro, e in particolare allo Scudo Crociato. Al fine di raggiungere questi obiettivi sia a livello politico che amministrativo e per fare il punto rispetto agli ultimi accadimenti e programmare la prossima attività, si è svolto a Cagliari un incontro tra il leader regionale, già assessore e dirigente regionale, Antonello Usai, il consigliere comunale Christian Mulas e gli attuali vertici del partito che conta in seno al Consiglio Regionale un gruppo di 6 consiglieri vista la convergenza anche col partito di Toti (Cambiamo!) e quello di Renzi (Italia Viva).

Il consigliere regionale e guida dello Scudo Crociato in Sardegna, Giorgio Oppi, attuale segretario regionale dell’Udc, ha elogiato e visto con grande piacere l’ingresso di Mulas nel partito. Nel corso del primo incontro di Cagliari, inoltre, sono stati definiti diversi punti sia con il neo-esponente centrista che con Usai.

“In particolare, – si legge in una nota – si è parlato dei temi collegati ai vari aspetti preminenti che condizionano la vita dei sardi: dalla Sanità all’emergenza Covid fino ad alcune questioni collegate alle deleghe gestite dall’Udc: Cultura e Sport. Per approfondire questi argomenti c’è stato anche un confronto con l’assessore Biancareddu e con l’apparato tecnico da lui gestito che comprende (viste le varie progettualità e situazioni in itinere legate appunto ai comparti che fanno riferimento all’Udc) settori molti importanti anche per Alghero”.

“Si è inoltre tenuto un incontro col capogruppo Gianfilippo Sechi e col consigliere regionale più votato alle ultime regionali, Antonello Peru, entrambi appartenenti al gruppo Udc/Cambiamo!, con cui Mulas ha fissato alcune iniziative da realizzarsi nel futuro prossimo e che coinvolgeranno anche gli assessori e altri rappresentanti del partito”.

“E’ stata una giornata molto intensa, carica di positività e di voglia di fare sia dal punto di vista politico che amministrativo, locale e regionale” – spiega Mulas. “Gli esponenti del partito si sono messi a totale disposizione per Alghero e per il territorio dell’ex-Provincia di Sassari. Noi come Udc continueremo a lavorare a testa bassa ascoltando sempre il nostro elettorato.”