Spiagge sicure e servizi per le famiglie, Alghero conquista il vessillo dei pediatri italiani

Alghero conferma anche per il 2026 la Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri italiani e stranieri alle località balneari più adatte ai bambini e alle famiglie. Un vessillo che la città riceve ininterrottamente dal 2009 e che premia la qualità delle spiagge, la sicurezza, i servizi e l’attenzione rivolta all’accoglienza delle famiglie. La conferma è stata ufficializzata nel corso della presentazione nazionale delle Bandiere Verdi 2026, avvenuta a Modica, in Sicilia, nell’ambito dell’iniziativa coordinata dal professor Italo Farnetani, ideatore del riconoscimento nato nel 2008. Le Bandiere Verdi vengono assegnate sulla base delle indicazioni dei pediatri e tengono conto di criteri ben precisi: spiagge sicure e facilmente fruibili dai bambini, fondali bassi, ampi spazi per il gioco, presenza di servizi, assistenza ai bagnanti e qualità ambientale certificata.

“La conferma della Bandiera Verde rappresenta un riconoscimento importante per Alghero e per tutto il lavoro che viene portato avanti sul fronte dell’accoglienza e della qualità ambientale”, dichiara l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva. “Ricevere questo vessillo ininterrottamente dal 2009 significa confermare negli anni la capacità della nostra città di essere una destinazione sicura e accogliente. È un risultato che appartiene all’intera comunità, a tutti gli operatori che contribuiscono ogni giorno a valorizzare il nostro territorio, e ai dipendenti comunali, a cui va il nostro plauso per il lavoro instancabile a beneficio dell’intera città”.