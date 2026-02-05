Lega Alghero, Giorgio Gadoni è il nuovo commissario cittadino

Novità ai vertici locali della Lega Sardegna per Salvini Premier. Il segretario regionale del partito, Michele Ennas, ha ufficializzato la nomina di Giorgio Gadoni come nuovo commissario della sezione cittadina di Alghero.

La scelta di Gadoni, figura storica e militante di lungo corso del carroccio algherese, si inserisce nella fase di transizione che porterà la sezione verso la celebrazione del prossimo congresso cittadino, durante il quale verranno eletti il nuovo segretario e il relativo direttivo.

Il passaggio di testimone Gadoni raccoglie il testimone da Monica Chessa, che ha coordinato la sezione negli ultimi anni con impegno costante e che ora prosegue il suo incarico all’interno del direttivo regionale del partito.

Obiettivi e sinergie «Auguriamo a Giorgio Gadoni buon lavoro», ha dichiarato il segretario Ennas commentando la nomina. «Siamo certi che, grazie alla sua esperienza e alla sua dedizione, saprà consolidare la presenza della Lega sul territorio. L’obiettivo è costruire un percorso condiviso e solido, lavorando a stretto contatto con il nostro consigliere comunale Michele Pais, con i militanti e con l’intera cittadinanza di Alghero».

Con questa nomina, la Lega punta a serrare i ranghi in vista delle prossime sfide politiche locali, puntando su una figura di comprovata fiducia interna per gestire la delicata fase precongressuale.