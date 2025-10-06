Lavori di Enas e Abbanoa, disagi per l’acqua martedì ad Alghero

L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha comunicato che martedì 7 ottobre 2025, per circa 17 ore, dovrà eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Castelsardo (al servizio anche di Tergu) e Monte Agnese al servizio di Alghero.

In particolare, per quanto riguarda Alghero è prevista la chiusura dell’erogazione dalle 15 di martedì alle 6 della mattina di mercoledì. Il ripristino dell’erogazione può variare di circa 2-3 ore in base all’altezza in cui si trovano le utenze o al fatto di essere serviti da tratti terminali di rete. “Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi – fanno sapere da Abbanoa – Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.