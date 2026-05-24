Ospedale Marino, Ferrara: “Basta allarmismi, garantita continuità dei servizi”

“Comprendiamo le preoccupazioni dei cittadini, perché la sanità tocca direttamente il diritto alla cura e la qualità della vita della comunità. Proprio per questo occorre evitare toni allarmistici e ricostruzioni che rischiano di alimentare soltanto confusione”. Così Roberto Ferrara del Movimento 5 Stelle interviene nel dibattito sul futuro dell’ospedale Marino di Alghero, richiamando alla responsabilità politica e istituzionale sul tema della sanità territoriale.

Ferrara sottolinea come, nel confronto tra il sindaco, la Asl e l’Assessorato regionale alla Sanità, sia stato “chiaramente ribadito l’obiettivo di garantire la piena operatività del Marino e la sicurezza dei pazienti”. Nell’ambito dell’atto aziendale, aggiunge, “saranno adottate tutte le soluzioni organizzative necessarie per assicurare continuità ai servizi e funzionalità del presidio”, mentre l’Assessorato regionale avrebbe già assicurato la disponibilità ad autorizzare eventuali esigenze urgenti di personale nelle more dell’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni.

L’esponente pentastellato rivendica inoltre il lavoro portato avanti dalla presidente della Regione, Alessandra Todde, e dall’Assessorato regionale per affrontare “una situazione sanitaria complessa ereditata dopo anni di difficoltà organizzative e carenze strutturali”. Secondo Ferrara, l’azione della Giunta avrebbe già prodotto “risultati concreti” sul fronte del riordino del sistema sanitario, del rafforzamento dell’organizzazione e della gestione dell’emergenza legata alla carenza di personale.

Da qui l’invito ad abbassare i toni dello scontro politico. “La sanità non può diventare terreno di propaganda o di terrorismo politico permanente”, afferma Ferrara, che richiama le forze politiche a “studiare gli atti e confrontarsi con le istituzioni competenti” prima di diffondere dichiarazioni allarmistiche.

Infine il riferimento al ruolo strategico dell’ospedale Marino per Alghero e per il Nord-Ovest Sardegna: “Occorre lavorare con equilibrio, dialogo e determinazione per garantirne funzioni e servizi nell’interesse dei cittadini, dei pazienti e degli operatori sanitari”.