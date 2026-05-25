Alghero è la capitale del tennis isolano: le due squadre di Serie C volano agli spareggi per la B2

Il Tennis Club Alghero si conferma sul tetto della Sardegna, centrando un doppio traguardo storico nelle finali regionali dei campionati di Serie C. La formazione femminile ha conquistato lo scudetto isolano sconfiggendo per 3-1 il Quattro Mori Tennis Team nella finalissima, un risultato che spalanca le porte del tabellone nazionale per l’accesso in Serie B2, previsto per le prossime domeniche del 14 e 21 giugno. Identico destino per la compagine maschile che, forte del successo per 4-2 dell’andata, ha strappato il pass per la fase nazionale pareggiando 3-3 sulla terra battuta del Tc Terranova di Olbia.

La dirigenza algherese, guidata dal presidente Fabio Fois e dal Consiglio Direttivo, celebra il momento d’oro spiegando come questi traguardi siano il frutto di un progetto di crescita strutturato che va avanti da quasi dieci anni. Il percorso, iniziato puntando sul vivaio maschile, ha già portato il club a essere l’unico rappresentante sardo nella prestigiosa Serie A2. Quest’anno, l’investimento mirato sul settore femminile ha pagato subito, portando lo scudetto sardo al primo tentativo.

La forza del Tc Alghero risiede nell’attaccamento alla maglia di atleti simbolo come Michele Fois, colonna portante della scalata dalla D1 alla A2, e Cristiano Monte, protagonista di ben due promozioni consecutive. Esempi di dedizione che si riflettono anche tra le donne, dove lo sforzo della società ha permesso il rientro strategico di Floriana Monti, rivelatasi decisiva per il titolo regionale.

Il presidente ha voluto esprimere un ringraziamento corale a tutto l’organico, a partire dal direttore tecnico Marco Lelli e dai capitani Gino Asara e Barbara Galletto, fino all’apporto fondamentale di Gabriele Marras e di Luca Caminiti, ex campione sardo giovanile che si è rimesso in gioco per questa avventura. Sebbene l’entusiasmo per le imminenti sfide nazionali sia altissimo, Fois non nasconde una nota di preoccupazione logistica legata al futuro prossimo in Serie A2, dove l’assenza di un campo coperto omologato in città rischia di diventare un ostacolo per la squadra.

La rosa delle neocampionesse regionali è composta da Arina Vasilescu, Eva Zabolotnaia, Giulia Mura, Alessandra Ogno, Floriana Monti, Barbara Galletto, Serena Cimino, Chiara Lovotti e Ariel Contini. Il team maschile, pronto a dare battaglia nei playoff nazionali, schiera invece Luca Fasciani, Michele Fois, Nicolò Serra, Tommaso Nurra, Cristiano Monte, Luca Caminiti, Fabiano Fois, Giovanni Sanna, Francesco Marras, Gabriele Marras e Lorenzo Marras.

Nella foto: la squadra femminile del Tc Alghero vincitrice del campionato regionale di Serie C.