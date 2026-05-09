La Regione finanzia i punti gioco nelle borgate, oggi inaugurazione a Sa Segada

«Investire in spazi pubblici dedicati a bambini, bambine e alle famiglie significa investire nella qualità della vita delle comunità. Per questo ho fortemente voluto e ottenuto il finanziamento della Regione Sardegna per dare vita a nuovi punti giochi nelle borgate della bonifica storica della Nurra: luoghi di socialità e aggregazione pensati per essere vissuti ogni giorno da famiglie e più piccoli».

Così il consigliere regionale Valdo Di Nolfo annuncia l’inaugurazione del nuovo punto giochi di Sa Segada, in programma oggi, sabato 9 maggio, nel pomeriggio in concomitanza con l’apertura della Sagra delle Fragole.

L’intervento rientra in un finanziamento regionale complessivo da 125mila euro destinato al Comune di Alghero guidato dal Sindaco Raimondo Cacciotto per la realizzazione di aree gioco nelle borgate di Sa Segada, Guardia Grande, Santa Maria la Palma, Maristella e Fertilia.

«Parliamo di interventi dal grande valore sociale– sottolinea Di Nolfo, unico rappresentante della Riviera del Corallo in Consiglio regionale – perché contribuiscono a rendere le borgate sempre più vivibili, inclusive e a misura delle famiglie. Avere spazi sicuri, curati e dedicati ai più piccoli significa anche creare occasioni di incontro, comunità e condivisione».

Il primo intervento completato è quello di Sa Segada, che sarà restituito ufficialmente alla comunità durante uno degli appuntamenti più sentiti della borgata ovvero la tradizionale Sagra delle fragole, giunta alla decima edizione.

«Abbiamo scelto simbolicamente di inaugurare questo spazio durante la Sagra delle Fragole perché rappresenta perfettamente il senso di questo investimento: vivere i territori, rafforzare le comunità e creare luoghi che possano essere realmente condivisi da cittadini, famiglie e nuove generazioni».

Dopo Sa Segada gli interventi interesseranno progressivamente anche Guardia Grande, Santa Maria La Palma, Maristella e Fertilia.