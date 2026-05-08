Sa Segada in festa: al via la X Edizione della Sagra della Fragola

Il rosso delle fragole torna a colorare la Nurra. Sabato 9 e domenica 10 maggio, la borgata di Sa Segada ospita il traguardo della decima edizione della Sagra della Fragola, un appuntamento che quest’anno celebra il suo decennale fondendo tradizione gastronomica, impegno civile e riflessione sul futuro del territorio.

La manifestazione prenderà il via sabato alle ore 15:00 con l’apertura degli stand espositivi ed enogastronomici, pronti a offrire eccellenze locali per l’intera giornata. Ma la Sagra non sarà solo festa: alle 16:00 il focus si sposterà sul convegno “La Nurra – Potenzialità e Futuro”, moderato da Fabio Zago. Un tavolo tecnico tra istituzioni ed esperti per discutere di gestione idrica, agricoltura e turismo sostenibile.

Il pomeriggio proseguirà all’insegna della cultura con le mostre fotografiche di Gianina Fara e i toccanti scatti da Gaza di Dahman Eyad, oltre alle esposizioni artistiche di Andrea Cocco e dei bambini della scuola dell’infanzia locale. La serata si accenderà poi con la musica dal vivo di Bianca e Berny alle 19:00, per culminare nel grande show musicale dedicato ai migliori successi anni ’90 e 2000.

La giornata di domenica si aprirà alle 10:00 con la Santa Messa, seguita dall’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità. Il momento clou è atteso per le ore 13:00, quando verrà tagliata la Grande Torta di Beneficenza alle fragole: un’opera corale realizzata dal Comitato di Borgata insieme all’Associazione Cuochi Provincia di Sassari e agli studenti dell’IPSEOA. Il ricavato delle vendite sarà devoluto alla Lega del Filo d’Oro e alla Fondazione IED Monzino.

Il pomeriggio domenicale sarà un’esplosione di energia: dalla maratona per i piccoli in collaborazione con l’Alghero Marathon (ore 15:00) alle lezioni di Pilates, Slackline e Workout all’aperto. Alle 17:00, spazio al divertimento genuino con “La Grande Corrida della Sardegna”: dilettanti allo sbaraglio presentati da Christian Luisi con l’ospite Enzo Mugoni (obbligatorio, per il pubblico, portare fischietti e campanacci).

Il sipario sulla decima edizione calerà alle 19:00 con l’allegria travolgente dei Zeppara, ambasciatori della tradizione musicale sassarese dal 1990. Per i più piccoli, l’animazione sarà garantita per tutto il weekend grazie ai laboratori creativi delle associazioni Magorì e Anemone.