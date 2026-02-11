La musica come veicolo di pace: tornano i “Risvegli” di Mauro Uselli

La natura della Sardegna ha un suono: quello del flautista Mauro Uselli. Ripartono a grande richiesta i momenti musicali del mattino, da lui ribattezzati “Risvegli”. Si tratta di eventi musicali estemporanei in comunione con i suoni della natura nei luoghi meno frequentati della nostra isola, simbolo di pace e bellezza incontaminata. Lunedì 9 febbraio è andato in scena uno dei primi “Risvegli” dell’anno nella località di mare “La Muddizza”, nel comune di Valledoria, presso la basilica di Nostra Signora di Fatima.

Questa infinita serie di momenti musicali inediti viaggia da anni ovunque regni la natura o dove si trovino luoghi storici e particolari, come ponti, fiumi e siti sacri. Con il cessare del freddo e le prime avvisaglie di un sole, seppur timido e fugace, Mauro Uselli è ritornato alla sua missione sonora: quella di ritagliare uno spazio meditativo musicale nell’impossibile. È una ricerca dedicata a dove non c’è chiasso né moltitudine, pensata per appassionati e ricercatori del bello.

I “Risvegli musicali” inneggiano alla natura e ne riproducono i movimenti sonori: le onde, i venti e il verso degli animali si interconnettono con le note del flauto bansuri, fondendosi con scenari di grande fascino. Il suono si diffonde fin oltre il paesaggio, destando interesse e curiosità. Non si tratta di uno spettacolo per pochi, ma di una performance dedicata a tutti, senza distinzioni né posti a sedere: una musica che si fa veicolo di serenità e pace, superando ogni ostacolo.

Oltre ai “Risvegli”, il musicista porta avanti un’ampia opera di divulgazione sia dello strumento bansuri sia della musica indostana, diventando un punto di riferimento nel panorama nazionale per l’accurata ricerca tecnica ed espressiva. Uselli si è spinto con questo strumento fin dove nessuno aveva mai osato, interpretando opere di Bach, Vivaldi e Debussy con uno stile unico nel fraseggio. Per questo “azzardo”, definito geniale, ha ricevuto un importante riconoscimento dal Music Center Bansuri di New Delhi, dove ad aprile sarà protagonista di un live di presentazione.

In Sardegna, nel frattempo, proseguiranno i “Risvegli musicali” tra le maggiori basiliche della Gallura e location fantasiose che verranno pubblicate di volta in volta sui canali social dell’artista. Prosegue inoltre il suo lavoro didattico con le masterclass per bansuri, richieste da associazioni musicali e di yoga in tutta Italia, confermando la sua figura di esperto dello strumento a livello internazionale.