Karate, Alghero protagonista a Marrubiu

Un debutto stagionale da incorniciare per la Why Company Martial Gym Alghero, che brilla al primo Trofeo di Karate svoltosi a Marrubiu. In un parterre competitivo di alto livello, che ha visto sfidarsi circa 200 atleti provenienti da tutta la Sardegna, la compagine algherese ha saputo imporsi con autorità, confermandosi una realtà di primo piano nel panorama delle arti marziali isolane.

I numeri parlano chiaro: con 18 allievi in gara — in una fascia d’età compresa tra i 5 e i 60 anni — la società ha conquistato ben otto primi posti, riuscendo a portare quasi tutti i propri componenti sul podio. Il risultato assume un valore ancora più significativo se si considera che la spedizione era composta interamente da cinture colorate. Nonostante l’assenza delle cinture nere, i giovani atleti e i veterani della Martial Gym non hanno fatto rimpiangere i “grandi”, dimostrando una maturità tecnica e una determinazione che hanno sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori.

La tappa di Marrubiu rappresenta solo l’inizio di una primavera intensa. La competizione è stata infatti il primo test ufficiale in vista dei prossimi appuntamenti di marzo e aprile, tappe fondamentali per affinare la condizione atletica e mentale. L’obiettivo dichiarato è il Campionato Regionale di maggio, dove la società punta a presentarsi ai massimi livelli.

Nel frattempo, l’attività non si ferma. Gli allenamenti proseguono a pieno ritmo presso la palestra dell’Istituto IPIA (lunedì, mercoledì e venerdì), dove lo staff tecnico continua a lavorare sulla crescita dei nuovi talenti e sul consolidamento dei veterani, pronti a tornare sul tatami per le prossime sfide.