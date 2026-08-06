Il Sundaze Festival si chiude a ritmo di flamenco

Cala il sipario sulla seconda edizione del Sundaze Festival, e lo fa portando le atmosfere e il calore dell’Andalusia direttamente sulla sabbia della Riviera del Corallo. Questa sera, giovedì 6 agosto alle ore 21:30, la spiaggia del Lido San Giovanni ospiterà l’evento conclusivo della rassegna, incastonata nel più ampio progetto del Summerbeach Village, il polo dell’intrattenimento che da inizio luglio anima il litorale algherese con un’offerta continua di sport e spettacolo.

A chiudere il cartellone sarà il gruppo artistico Aire de Flamenco con lo spettacolo “Flamenco de hoy”. Il palcoscenico naturale a due passi dal mare si accenderà grazie a una performance magnetica, capace di fondere la musica dal vivo con la gestualità complessa e affascinante della danza tradizionale spagnola. Gli spettatori verranno guidati in un viaggio sensoriale tra i ritmi iconici delle Alegrías, dei Tangos, della Rumba e della celeberrima Sevillana, esaltati dal suono delle nacchere, dal battito dei tacchi e dal dinamismo di scialli e ventagli.

L’accesso alla serata sarà completamente gratuito, coerentemente con la missione inclusiva e aggregativa che caratterizza l’intero villaggio costiero. Un traguardo organizzativo di tale portata è stato raggiunto grazie al patrocinio istituzionale del Comune di Alghero e al fondamentale sostegno della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio per l’Industria, l’Artigianato e l’Agricoltura di Sassari, intervenuta tramite i fondi del programma di promozione territoriale “Salude & Trigu”. A completare questa fitta e solida rete di cooperazione vi sono la Fondazione Alghero, l’ente di gestione del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, l’Associazione nazionale famiglie numerose e i due partner privati principali dell’iniziativa, Web Project e Global Services Immobiliari.