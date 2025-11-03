“Il Sogno dei Pastori” sbarca ad Alghero: l’esordio di Mannoni a Lo Quarter

La scena culturale di Alghero si accende alle ore 19.00 presso la Sala Conferenze Lo Quarter in Largo San Francesco. La Società Umanitaria Alghero (CSC) propone la proiezione del film “Il Sogno dei Pastori”, opera prima del regista sardo Tomaso Mannoni. Il film non è una pellicola qualunque: è stato infatti selezionato nella prestigiosa categoria “miglior esordio alla regia” ai Nastri d’argento 2025, il riconoscimento assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani.

Prodotto da Ombre Rosse Film Production, e realizzato con il sostegno di importanti istituzioni come l’Assessorato alla Cultura della Regione Autonoma della Sardegna, la Fondazione Sardegna Film Commission, il Ministero alla Cultura e Rai Cinema, il lungometraggio offre un’intensa e poetica riflessione sulla crisi del mondo agropastorale contemporaneo.

La narrazione si svolge in un paese della Barbagia, dove il pastore Ignazio e i suoi colleghi si trovano ad affrontare crescenti difficoltà, tra manifestazioni di protesta e un morbo che colpisce il gregge, aggravando una profonda crisi economica. La svolta arriva con un misterioso “forestiero” e un’idea che potrebbe risolvere i problemi di Ignazio, ma che richiederà qualcosa di più: un cambiamento, una presa di coscienza o, molto più probabilmente, l’avverarsi di un sogno.

L’evento sarà impreziosito dalla presenza in sala di alcuni dei protagonisti della realizzazione: al termine della proiezione, il pubblico avrà l’opportunità di dialogare con il regista Tomaso Mannoni, lo sceneggiatore Gianni Cesaraccio, il montatore Ambrogio Nieddu e l’attore Alessandro Gazale. L’ingresso per la proiezione e il dibattito è libero e gratuito.