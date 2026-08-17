Controlli a tappeto della Polizia a Olbia: oltre 700 persone identificate nel centro storico

Giro di vite della Polizia di Stato nei punti caldi della città. Nelle ultime due settimane gli agenti del Commissariato di Olbia, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna” di Abbasanta, hanno intensificato le attività di controllo del territorio per contrastare i fenomeni di illegalità e garantire una maggiore sicurezza nei luoghi a più alta frequentazione.

Sotto i riflettori dei poliziotti sono finite in particolare piazza Regina Margherita, il cuore del centro storico, oltre alle zone di via Vittorio Veneto e via Fiume d’Italia. Tra pattugliamenti a piedi, posti di blocco e verifiche dinamiche, gli agenti hanno identificato oltre 700 persone e sottoposto ad accertamenti numerosi veicoli.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla verifica della regolarità dei cittadini stranieri presenti sul territorio. L’operazione ha portato all’incriminazione di diversi soggetti, denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria per varie infrazioni riscontrate durante le verifiche.

Dalla Questura fanno sapere che il dispositivo di prevenzione non si fermerà qui: i controlli ad ampio raggio proseguiranno anche nei prossimi giorni per assicurare una presenza costante e capillare delle forze dell’ordine nei quartieri più sensibili di Olbia.