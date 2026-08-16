Ferragosto, controlli straordinari dei Carabinieri nel Sassarese: 8 arresti e 27 denunce

Otto arresti e 27 denunce. È il bilancio dei controlli straordinari predisposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Sassari in occasione del Ferragosto, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il contrasto all’illegalità e garantire maggiore sicurezza lungo la viabilità e nelle principali aree turistiche del territorio.

Nel dispositivo sono state impiegate le articolazioni territoriali dell’Arma, affiancate dalle Squadre Operative Speciali del 9° Battaglione Sardegna, dalla Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. Per il controllo delle aree costiere e naturalistiche sono stati utilizzati anche mezzi a basso impatto ambientale, tra biciclette e scooter elettrici, oltre al quad elettrico impiegato all’Asinara. Il presidio della fascia costiera è stato assicurato anche dalle motovedette di Porto Torres e La Maddalena, con il supporto aereo del 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia.

Nel territorio di competenza della Compagnia di Alghero, l’intervento più rilevante si è verificato a Ittiri nel pomeriggio del 13 agosto. I Carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo sottoposto agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile del reato di evasione. Il soggetto si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione, venendo rintracciato poco dopo all’interno di un’altra abitazione.

Gli altri interventi hanno interessato diversi centri della provincia. A Olbia un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di oltre 92 grammi di cocaina. A Trinità d’Agultu, durante la notte di Ferragosto, due persone a bordo di un camper sono state arrestate: i militari hanno sequestrato circa 512 grammi di ketamina, 287 grammi di speed, 265 grammi di marijuana, 98 grammi di MDMA in pastiglie, 66 grammi di MD, 45 grammi di cocaina, 14 grammi di hashish e 5,4 grammi di funghi allucinogeni. Nel camper sono stati inoltre trovati materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e diverse sostanze e preparati.

A Sennori, sempre nella notte di Ferragosto, un uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi e tentata violazione di domicilio. Secondo quanto ricostruito dai militari, stava tentando di forzare con un trapano la serratura dell’abitazione dell’ex convivente.

A Mores, invece, i Carabinieri della Stazione di Torralba sono intervenuti durante le operazioni di spegnimento di un incendio e hanno arrestato in flagranza un uomo. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare è stata trovata una carabina ad aria compressa con energia cinetica superiore ai limiti di legge, oltre a due pistole a salve.

Nel complesso, durante i servizi di Ferragosto, 27 persone sono state denunciate per diverse ipotesi di reato, tra cui furto aggravato, truffa aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebbrezza, minacce, indebito utilizzo di carte di pagamento e spaccio di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle aree protette. All’Asinara quattro persone sono state sanzionate dopo essere entrate con un natante in una zona sottoposta a tutela, mentre altre due sono state sanzionate per aver sostato con automezzi in un’area protetta caratterizzata da viabilità ristretta.

Il bilancio si inserisce in un’attività di controllo più ampia avviata dall’inizio di agosto. In poco più di due settimane i Carabinieri del Comando provinciale hanno identificato oltre 5mila persone e controllato 3.072 veicoli, elevando 179 contravvenzioni al Codice della strada.

Sul fronte del contrasto alla criminalità, dall’inizio del mese sono stati eseguiti complessivamente 19 arresti e 121 denunce. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 558 grammi di marijuana e 1.460 piante della stessa sostanza, 512 grammi di ketamina, 297 grammi di cocaina, 287 grammi di speed, 270 grammi di hashish, 98 grammi di MDMA, 66 grammi di MD e 5,4 grammi di funghi allucinogeni.

Sequestrate anche 18 armi e 52 munizioni, tra cui coltelli, pistole scacciacani, katane, carabine ad aria compressa e una mazza da baseball.