«Il Patto Nord Ovest conferma la nostra visione: ora collegamenti aerei tutto l’anno»

Accoglienza entusiasta per la firma del “Patto Destinazione Sardegna Nord Ovest”. A intervenire sulla sottoscrizione del protocollo è Pietro Sartore, consigliere comunale del Partito Democratico e presidente della Commissione Bilancio, che vede nell’intesa la concretizzazione di una visione politica lungimirante per il futuro turistico ed economico della Riviera del Corallo.

Secondo Sartore, l’iniziativa ricalca fedelmente le proposte avanzate nei mesi scorsi per spezzare la dipendenza dell’economia locale dai soli flussi estivi. “Quando ho proposto di destinare una parte degli introiti dell’imposta di soggiorno per favorire i collegamenti aerei invernali,” spiega il consigliere, “l’obiettivo era proprio questo: costruire condizioni concrete per una stabilità economica che duri tutto l’anno”.

Il Patto, che prevede la creazione di un fondo dedicato alimentato anche dalle risorse degli enti locali, punta a sostenere azioni strutturali di promozione e, soprattutto, a potenziare i voli da e per lo scalo di Alghero.

L’intesa, promossa dalla Camera di Commercio di Sassari e da Confcommercio Nord Sardegna, vede il coinvolgimento diretto delle istituzioni, del sistema produttivo e della società di gestione aeroportuale. Un “percorso virtuoso” che, nelle intenzioni del presidente della Commissione Bilancio, non serve solo a portare turisti stranieri in bassa stagione, ma garantisce un diritto fondamentale ai residenti. “Rafforzare i collegamenti con i principali mercati europei,” sottolinea Sartore, “permette una migliore connessione per tutti gli abitanti del Nord Sardegna con il resto d’Italia e del continente”.

L’appello finale del consigliere dem è rivolto alla fase attuativa dell’accordo. Affinché il protocollo non resti una dichiarazione d’intenti, sarà necessario un monitoraggio costante e un impegno finanziario certo. “Alghero non può più permettersi di vivere solo di una stagione estiva forte,” conclude Sartore. “Ora serve garantire continuità e concretezza a questo percorso, affinché i risultati tangibili arrivino già nei prossimi mesi”.