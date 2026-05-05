Il mare di Alghero si apre a tutti: arriva la barca a vela per persone con disabilità

«Si sta realizzando un sogno». Con queste parole i volontari di “Spiaggia Facile”, il punto di riferimento algherese per l’accoglienza delle persone con disabilità, descrivono l’ultimo ambizioso traguardo raggiunto. Per festeggiare i dieci anni di attività, la Cooperativa Sociale Ecotoni Onlus ha deciso di abbattere le barriere anche in mezzo al mare, investendo nell’acquisto di una barca a vela Malupa 5.0, un’imbarcazione progettata appositamente per garantire accessibilità e inclusione totale.

L’iniziativa nasce dall’ascolto costante delle esigenze dei frequentatori di “Spiaggia Facile” e si inserisce nel più ampio progetto regionale “L’Isola che Accoglie”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità. Il piano prevede, oltre al consolidamento della spiaggia del Lido San Giovanni, la creazione di altri due litorali attrezzati in città, con Ecotoni Onlus e l’APS Anemone ETS impegnate in prima linea come partner strategici.

La Malupa 5.0, costruita nei cantieri del Centro Navale Adriatico di San Mauro Pascoli, è frutto di una rigorosa ricerca condotta con la Lega Navale Italiana. Il mare di Alghero avrà l’onore di essere il primo in Sardegna ad ospitare questo modello unico. Le attività veliche saranno gestite in collaborazione con la sezione locale della Lega Navale, che metterà in campo istruttori qualificati per offrire, in modo gratuito, un’esperienza emozionante e sicura sia ai residenti che ai numerosi turisti che ogni estate scelgono i servizi di “Spiaggia Facile”.

Il varo dell’imbarcazione si terrà la mattina di sabato 9 maggio, in una cerimonia che vedrà anche il brindisi inaugurale con le bollicine “Akènta” della Cantina Santa Maria La Palma, partner che ha sostenuto con entusiasmo la realizzazione del progetto.

La missione della Cooperativa Ecotoni non si ferma però alla singola imbarcazione: l’obiettivo è fare rete su tutto il territorio. «L’accessibilità – sottolineano dalla cooperativa – non deve essere un’eccezione, ma un diritto fondamentale di ogni cittadino», indipendentemente dalla propria condizione fisica o sociale. Un impegno che unisce promozione sportiva, inclusione sociale e profonda attenzione alla tutela dell’ambiente marino algherese.