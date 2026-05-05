Il Palio di Sant Joan scalda i motori

Il profumo del mare, la sabbia dorata al tramonto e lo spettacolo delle vele latine ormeggiate: si è aperto ufficialmente il percorso di avvicinamento alla terza edizione del Palio di Sant Joan, evento simbolo dell’identità marinara di Alghero. Sabato pomeriggio, presso il Bahia Beach Club, si è tenuta la cerimonia di consegna degli stendardi, momento clou che ha visto i rappresentanti dei quartieri e delle borgate cittadine affidare i propri vessalli agli armatori delle imbarcazioni, secondo gli abbinamenti definiti dal sorteggio dello scorso febbraio.

L’iniziativa ha trasformato la spiaggia in un palcoscenico naturale dove la passione sportiva incontra il folklore. Accompagnata dalle note e dai colori del Gruppo Folk Sant Miquel di Alghero e magistralmente presentata da Manuel Carboni, la serata ha visto la partecipazione dell’assessora comunale Maria Grazia Salaris e del presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, a testimonianza del forte legame tra l’evento e le istituzioni locali.

L’evento, che ormai si è consolidato come un appuntamento imperdibile per l’intera città, non è solo una competizione velica, ma un momento di profonda condivisione che unisce quartieri e borgate in un progetto di promozione culturale e turistica. Sotto gli occhi curiosi ed entusiasti di cittadini e turisti, le vele latine hanno sancito ufficialmente l’inizio del conto alla rovescia in vista del 20 giugno, data fissata per la regata vera e propria.

La manifestazione, fiore all’occhiello del calendario estivo, è frutto di un solido lavoro di squadra che vede in prima linea la Pro Loco di Alghero, la sezione locale della Lega Navale Italiana, l’A.s.d. Il Marinaio e il Comitato della Pietraia. Fondamentale è il coinvolgimento attivo dei Centri Commerciali Naturali di Sant’Agostino, del Centro Storico, di Fertilia e della Pietraia, oltre al convinto sostegno di Regione Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Camera di Commercio di Sassari e numerosi altri partner pubblici e privati che credono nel rilancio della tradizione nautica algherese. L’attesa, ora, cresce per vedere le vele contendersi il titolo nelle acque della Riviera del Corallo.