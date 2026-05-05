Monumenti Aperti ad Alghero: la cultura torna protagonista

Giunta alla ventiquattresima edizione cittadina e alla trentesima a livello regionale, si rinnova l’appuntamento con Monumenti Aperti ad Alghero, la manifestazione che coinvolge studenti, associazioni e cittadini nelle visite guidate ai principali siti culturali del territorio, in programma nel fine settimana del 16-17 maggio. Sono 31 i siti da visitare in questa edizione che si preannuncia come sempre in grado di superare i record delle precedenti edizioni. Molte conferme, novità, nuovi itinerari, Monumenti Aperti ad Alghero resta uno degli appuntamenti di rilievo della manifestazione in Sardegna.

Giovedì prossimo, 7 maggio, alle 10:00 al Quarter si terrà la presentazione, nella conferenza stampa con il Sindaco Raimondo Cacciotto, le Assessore alla Cultura e al Turismo, Raffaella Sanna e Ornella Piras, il Presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, Massimiliano Messina, presidente dell’Associazione Imago Mundi, ente organizzatore dell’evento, i rappresentanti delle associazioni e delle aziende partner della manifestazione.