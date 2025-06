Il delegato del Governo della Catalogna in Italia chiude il “Catalogna–Sardegna GovTech Lab” a Cagliari

Mercoledì 4 giugno, il delegato del Governo della Catalogna in Italia Luca Bellizzi ha partecipato al “Catalogna–Sardegna GovTech Lab”, che si è svolto al Teatro Carmen Melis di Cagliari. La Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, ha aperto l’evento tecnico-istituzionale pensato per condividere esperienze, sfide e soluzioni nel campo delle tecnologie digitali avanzate per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. L’incontro è stato organizzato da Sardegna IT, l’azienda pubblica della Regione Sardegna che si occupa del settore TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), con il patrocinio istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari, in collaborazione con il Governo della Catalogna e Assinter Italia, associazione che riunisce aziende di Regioni e Province Autonome, di enti locali e di diversi enti pubblici che operano nel settore ICT per la pubblica amministrazione.

L’obiettivo del Lab è stato duplice. Da un lato, offrire una panoramica sugli elementi chiave dei modelli GovTech – cioè, l’uso di tecnologie digitali innovative applicate alla pubblica amministrazione con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la trasparenza, la qualità e l’accessibilità dei servizi pubblici – adottati in contesti europei differenti; dall’altro, gettare le basi per future collaborazioni tra Sardegna e Catalogna valorizzando l’ecosistema locale e promuovendo la sinergia tra pubblica amministrazione e imprese innovative.

Tra gli intervenuti, anche Dani Marco, responsabile del programma GovTech del governo catalano, che ha illustrato il “Caso Catalogna”. La presentazione ha offerto un’analisi dettagliata di soluzioni innovative, come ad esempio la rilevazione automatica dell’uso delle cinture di sicurezza e dei cellulari in macchina, l’assistente per i giudici nella redazione delle sentenze, la traduzione e trascrizione in tempo reale delle conversazioni con i cittadini, e l’uso dei droni per il trasporto di campioni di sangue. Attraverso questi esempi, è emerso chiaramente come la Catalogna si stia affermando come punto di riferimento europeo nel panorama GovTech.Successivamente si è svolta una tavola rotonda moderata da Angela Lalatta, responsabile della comunità Digital Catalonia Alliance-GovTech, un’iniziativa volta a promuovere la collaborazione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel settore pubblico. Il dibattito è servito ad approfondire approcci, criticità e opportunità per l’adozione del modello GovTech, con un focus sui meccanismi di collaborazione pubblico-privata e sulle prospettive di interoperabilità di dati, sicurezza e sostenibilità.

Il delegato Bellizzi ha concluso l’evento con un discorso in cui ha sottolineato i profondi legami tra la Catalogna e la Sardegna, evidenziando come “la collaborazione tra i due territori rappresenti una scommessa condivisa per affrontare insieme le nuove sfide digitali, rafforzando i legami storici e valorizzando le migliori pratiche a beneficio comune dei territori mediterranei”.

A margine dell’evento, il delegato ha avuto modo di incontrare la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde per discutere di possibili future collaborazioni tra i due territori.