Il Club MG Catalunya porta il fascino dei veicoli classici: raduno in Sardegna con tappa speciale ad Alghero

Il Club MG Catalunya, nato dalla volontà di un gruppo di proprietari di veicoli classici appassionati del marchio MG, ha alle spalle oltre 30 anni di storia e più di 250 uscite realizzate. La filosofia del club resta immutata: condividere la passione per i veicoli storici e scoprire insieme nuovi itinerari che uniscano motori e cultura, offrendo esperienze uniche ai partecipanti.

Dal 30 aprile all’8 maggio 2025, il club realizza un raduno turistico in Sardegna, con un ricco programma che toccherà alcuni dei luoghi più emblematici dell’isola, tra cui Porto Cervo, La Maddalena, Bosa e San Sperate.

Particolarmente significativa sarà la tappa ad Alghero il prossimo 6 maggio, grazie alla collaborazione tra il Comune di Alghero e la Generalitat de Catalunya. In questa occasione, i 20 veicoli storici del club saranno eccezionalmente esposti al pubblico per alcune ore nel cuore della città: al Bastione Cristoforo Colombo, nell’area compresa tra Via Cavour e Via Carlo Alberto.

Questa esposizione rappresenterà non solo un omaggio alla tradizione automobilistica, ma anche un ponte culturale tra la Sardegna e la Catalogna, valorizzando i legami storici e culturali,

Il presidente del Club MG Catalunya, Ferran Hernández, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo continua a essere quello di condividere la nostra passione per i veicoli storici e vivere insieme esperienze che uniscano cultura e motori. La tappa ad Alghero sarà sicuramente uno dei momenti più emozionanti di questo viaggio”.