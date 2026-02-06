Il Carnevale torna protagonista tra borgate e centro città

Colori, musica, tradizione: è Lo Carraixali de l’Alguer, il Carnevale algherese, una storia ricca di partecipazione e creatività che per l’edizione 2026 si rinnova adattandosi ai linguaggi ed alle sensibilità contemporanee, senza mai perdere il legame con le proprie origini. Dal 14 al 22 febbraio, dalle borgate al centro città, la festa abbraccia tutte le generazioni, favorendo la partecipazione attiva dell’intera comunità. A presentare il cartellone di eventi il vicepresidente di Fondazione Alghero, Roberto Fiori, insieme alle assessore al Turismo ed alla Cultura del Comune di Alghero, Ornella Piras e Raffaella Sanna, ed ai referenti delle associazioni che collaborano alle iniziative.

Il programma prevede la Festa alla Pietraia (14 febbraio); la XXVI edizione dello storico Carnevale delle Borgate (15 febbraio); il Carnevale del Sotoportego a Fertilia (17 febbraio); Ragazzinscena, la sfilata delle scuole (21 febbraio) e La Pentolaccia (22 febbraio).

Il calendario degli appuntamenti:

Carnevale di Sant’Agostino | 14 Febbraio, ore 15 Il Progetto Vivi Pietraia Aps si arricchisce di una giornata per festeggiare insieme al quartiere ed alla città la festa di Carnevale con animazione per bambini, musica e ballo in maschera. L’evento è organizzato in collaborazione con tutti gli enti di quartiere, il Centro Commerciale Naturale, le scuole della Pietraia, il Gruppo Scout, la Parrocchia di San Michele.

Carnevale delle Borgate (XXVI edizione) | 15 Febbraio, ore 15 Dal 1999, l’associazione Guardia Grande ha contribuito all’organizzazione dell’evento, creando con il Comune di Alghero una nuova struttura e visibilità al Carnevale delle Borgate che, da allora, ha visto un crescente e ininterrotto impegno e una più forte coesione tra le borgate stesse. La Borgata di Guardia Grande si animerà con carri allegorici e gruppi folk. Una giuria di esperti premierà i tre migliori carri allegorici.

Ore 15:00: Partenza della sfilata da SP 55 bis – bivio Palmadula verso Guardia Grande

Ore 17:00: Arrivo in piazza a Guardia Grande

Ore 18:00: Esibizione gruppi folk, premiazione e distribuzione frittelle

Ore 19:00: Musica e balli in piazza fino a tarda notte

Per iscrizioni carri: +39 333 9492071 o +39 339 7569107.

Carnevale del Sotoportego a Fertilia | 17 Febbraio, ore 15 È il primo ed unico Carnevale Veneziano in Sardegna. La sfilata di Martedì grasso include un Carro allegorico accompagnato da figuranti in abiti veneziani e dai cavalieri a cavallo in maschera. Spazio dedicato ai più piccoli con la tradizionale Pentolaccia, con particolare riguardo ai bimbi della comunità Ucraina.

Ore 15:00: Partenza via Spalato

Ore 17:00: Arrivo in Via Pola

Ore 18:00: Musica, balli e distribuzione di frittelle

Ore 19:00: Estrazione Lotteria Sotoportego e assegnazione premi

Per iscrizioni: [email protected] o WhatsApp ai numeri 3487783290, 3357693154, 3388388820.

Ragazzinscena | 21 Febbraio. Nata nel 1982, la sfilata in maschera delle scuole dell’infanzia ed elementari è il simbolo di “Alghero Città del Carnevale dei Bambini”. Con circa 3000 partecipanti, promuove temi educativi come il rispetto dell’ambiente e il riciclo. Il coordinamento e la direzione artistica sono a cura di RM Management.

WW il Carnevale e le sue Pentolacce | 22 Febbraio, ore 16.30 Il tradizionale gioco in piazza Largo San Francesco con la maschera di Cià Nica Manca che racconterà, in chiave comica e algherese, la Giara di Pirandello. A seguire l’estrazione dei biglietti per la rottura delle pentolacce.

Ore 16:30: Ritiro biglietti numerati per estrazione premi

Ore 17:00: Spettacolo di Cià Nica Manca

A seguire: Rottura delle Pentolacce, canti, balli e distribuzione dolci