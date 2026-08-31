Capodanno 2026, Alghero regina d’inverno: verso il grande evento e l’ipotesi della diretta Mediaset
Domani la firma dell’accordo in Regione per il progetto unitario del San Silvestro in Sardegna. Cresce l’attesa per la possibile ribalta televisiva nazionale
La macchina organizzativa per i festeggiamenti di fine anno in Sardegna scalda i motori con largo anticipo. La Regione punta a una regia unitaria per valorizzare il turismo invernale e sceglie la Riviera del Corallo come fulcro delle celebrazioni: Alghero sarà infatti la sede principale del progetto “Notte di San Silvestro / Capodanno in Sardegna”.
L’ufficializzazione del progetto avverrà domani, martedì 1 settembre, alle ore 10:30, presso la sede dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio in Viale Trieste 105 a Cagliari.
Nel corso dell’incontro con i giornalisti verrà formalmente sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Assessorato regionale e l’amministrazione comunale di Alghero. L’accordo sancisce il ruolo centrale della città catalana all’interno del cartellone isolano.
Oltre ai dettagli istituzionali, a catalizzare l’attenzione e la curiosità in queste ore sono i rumors che trapelano attorno alla portata mediatica dell’evento. Secondo insistenti indiscrezioni, la piazza algherese potrebbe essere scelta per ospitare la prestigiosa diretta televisiva nazionale del Capodanno di Mediaset.