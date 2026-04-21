Deledda e la Capitale: Neria De Giovanni presenta ad Alghero “Roma è la mia meta”

Martedì 28 aprile, in occasione di Sa die de sa Sardigna, la ricorrenza identitaria più sentita dell’Isola, prende il via da Alghero il viaggio di presentazione del nuovo libro di Neria De Giovanni: “Grazia Deledda, Roma è la mia meta” (Nemapress Edizioni). L’opera rappresenta il diciottesimo volume che l’autrice dedica alla scrittrice nuorese e vede la luce in un anno dal valore simbolico straordinario: il centenario del conferimento del Premio Nobel alla Deledda.

L’incontro si terrà alle ore 18:00 presso la Torre di Sulis, nel quadro della fiera del libro e della rosa per i festeggiamenti di Sant Jordi. Sarà la stessa Neria De Giovanni a illustrare i contenuti del saggio, approfondendo il legame viscerale e duraturo tra la Deledda e Roma. La scrittrice visse infatti nella Capitale dal 1900 fino alla scomparsa nel 1936, trascorrendo, dati alla mano, più tempo nel “continente” che nella sua terra natia, senza però mai recidere il cordone ombelicale con l’Isola.

Dopo l’anteprima nazionale algherese, il volume approderà in uno dei palcoscenici più prestigiosi dell’editoria mondiale. Il 14 maggio, giornata d’apertura del Salone Internazionale del Libro di Torino, l’autrice presenterà l’opera presso lo stand istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. Ad accompagnarla in questo dialogo sarà Antonio Maria Masia, presidente del Gremio dei Sardi di Roma.

Il tour di maggio si concluderà proprio nella città che fu meta e casa della Nobel. Il 30 maggio, presso la sede del Gremio dei Sardi a Palazzo delle Regioni (Parioli), il libro aprirà la prima giornata della Fiera del libro sardo “L’autore si presenta”, iniziativa curata dal Gremio in collaborazione con l’Associazione Salpare.