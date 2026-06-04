Grotta di Nettuno, nuove panchine per migliorare l’accoglienza dei visitatori

Migliorare l’accoglienza nel segno della sostenibilità ambientale. È questo l’obiettivo dell’intervento realizzato dalla Fondazione Alghero nell’area di accesso alla Grotta di Nettuno a Capo Caccia, dove sono state installate nuove panchine destinate ai visitatori in attesa di accedere a uno dei siti naturalistici più iconici e visitati della Sardegna. Per anni migliaia di turisti, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, hanno affrontato l’attesa della visita senza adeguati spazi di sosta. Oggi, grazie a questo intervento, l’area si presenta più accogliente, ordinata e funzionale, offrendo ai visitatori la possibilità di attendere il proprio turno in condizioni più confortevoli.

L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione e miglioramento dell’esperienza di visita promosso dalla Fondazione Alghero nei principali attrattori turistici del territorio, con particolare attenzione alla qualità dell’accoglienza e alla cura degli spazi pubblici. Le nuove sedute rappresentano inoltre un esempio concreto di economia circolare e innovazione ambientale. Sono infatti realizzate interamente con materiale riciclato e prodotte utilizzando il 100% di scarti provenienti dalle attività di spazzamento stradale, trasformando un rifiuto in una risorsa utile e durevole al servizio della collettività.

“Può sembrare un intervento semplice, ma ha un valore importante perché riguarda il rispetto e l’accoglienza che vogliamo garantire ai nostri ospiti”, sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. “Dopo anni, chi sceglie di visitare la Grotta di Nettuno, uno dei luoghi simbolo della nostra destinazione, può finalmente attendere il proprio turno in modo più dignitoso. Allo stesso tempo, abbiamo voluto dare un segnale concreto di attenzione all’ambiente, utilizzando materiali completamente riciclati e promuovendo un modello virtuoso di economia circolare”.