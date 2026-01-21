Gli studenti del Roth intervistano la manager di Sa Mandra

Prosegue il viaggio degli studenti dell’Istituto “A. Roth” nel mondo della comunicazione e delle professioni. Domani, giovedì 22 gennaio, alle ore 11:00, andrà in onda la quinta puntata di TeenRadio: sulle Onde del mondo del lavoro. Ai microfoni di Radio Onda Stereo, le giovani croniste del progetto si confronteranno con Maria Grazia Murrocu, manager dell’azienda Sa Mandra, icona dell’enogastronomia e dell’accoglienza del territorio algherese.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la scuola, l’associazione TeenHub e l’emittente radiofonica, si avvale del contributo della Fondazione di Sardegna. Un’occasione per gli studenti di sperimentare sul campo le tecniche giornalistiche e il linguaggio della radio. Sarà possibile seguire la diretta in FM, in streaming via app o sul canale 80 del digitale terrestre.