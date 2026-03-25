Gli studenti del “Roth” diventano speaker: evento finale di TeenRadio

Si conclude con un evento pubblico il percorso di TeenRadio: sulle Onde del mondo del lavoro, il progetto che negli ultimi mesi ha trasformato gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Roth” di Alghero in una vera redazione radiofonica, protagonista del racconto del tessuto economico e produttivo del territorio.

L’evento conclusivo si terrà domani giovedì 26 marzo alle ore 10:30 presso l’Aula Magna dell’I.I.S. Roth, in via Diez ad Alghero, e rappresenterà un momento di restituzione e condivisione dell’esperienza vissuta. Ad aprire i lavori saranno il Dirigente scolastico Angelo Parodi e l’Assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Alghero Ornella Piras, che hanno accompagnato e sostenuto il progetto sin dalle prime fasi.

Seguiranno gli interventi degli studenti e delle studentesse che hanno preso parte al percorso, insieme ai numerosi imprenditori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni che hanno partecipato alle undici puntate radiofoniche, contribuendo con le loro testimonianze a costruire un racconto autentico del mondo del lavoro.

TeenRadio, promosso dall’Associazione TeenHub in collaborazione con l’I.I.S. Roth (indirizzi ITI, IPIA, IPSAR e AFM), con il sostegno della Fondazione di Sardegna nell’ambito del bando Educazione al digitale – Tech Education 2025 e con il supporto tecnico di Radio Onda Stereo, ha coinvolto oltre 30 studenti in un percorso di orientamento, comunicazione e competenze digitali.

Attraverso la realizzazione delle puntate radiofoniche, trasmesse su Radio Onda Stereo, in streaming e sul Canale 80 del digitale terrestre, i ragazzi e le ragazze hanno intervistato rappresentati delle istituzioni e protagonisti del mondo produttivo locale, sperimentando in prima persona il lavoro giornalistico e sviluppando capacità trasversali fondamentali.

L’evento finale sarà dunque l’occasione per ripercorrere le tappe più significative del progetto, valorizzare i risultati raggiunti e rafforzare il dialogo tra scuola, territorio e mondo del lavoro.